Harry rimprovera Megham in pubblico e lei scoppia a piangere, una scena mai vista prima

Non è di certo un mistero il fatto che la vita a Corte per Meghan Markle non sia stata semplice, sin dall’inizio. Tante regole, tanti paletti, tante privazioni alle quali sicuramente l’ex attrice non era abituata. Eppure, in base a quanto dichiarato dalla stessa, lei ci ha provato con tutta se stessa a far si che potesse adattarsi a questa nuova vita. Di questo e tanto altro ne ha parlato la stessa nel corso di un’intervista shock realizzata per Oprah Winfrey che sembra abbia fatto tanto discutere. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che sia spuntato qualcos’altro, un video che sembra abbia destato qualche polemica. Ma di cosa si tratta?

Meghan Markle e le difficoltà a Corte

Quando Harry ha presentato Meghan alla sua famiglia, sembrava che l’ex attrice fosse ben accetta. Trascorsi pochi mesi, però, sarebbero iniziati i problemi e le incomprensioni. Le cose si sarebbero complicate nel momento in cui Harry aveva fatto sapere di voler chiedere la mano di Meghan e dopo aver ricevuto un no categorico da parte della cognata Kate Middleton? Il motivo? Pare che il no di Kate derivasse semplicemente dal fatto che Meghan aveva alle spalle un altro matrimonio, un qualcosa che non sembra sia contemplato dal protocollo reale. Ad ogni modo, il Principe Harry sarebbe andato avanti per la sua strada, chiedendo il benedire del loro matrimonio proprio alla nonna, la Regina Elisabetta.

Le dichiarazioni di Meghan, ospite di Oprah Winfrey

Come sappiamo, nei mesi scorsi Meghan ha rilasciato un’intervista shock nel corso della quale ha raccontato qualcosa di molto personale e di molto grave. La moglie di Harry, avrebbe confessato di aver anche pensato al suicidio, soprattutto durante la gravidanza. “Non avevo più voglia di vivere. Mi vergognavo ad ammetterlo con Harry, ma in cuor mio sapevo che se non lo avessi confessato almeno a lui avrei finito per farlo. Non avevo più voglia di vivere, volevo suicidarmi. Era una sensazione vera, chiara e spaventosa. Ed era un pensiero costante. Ho chiesto aiuto. Ma mi hanno detto che non potevo farmi ricoverare in ospedale perché ‘non sarebbe stato appropriato’”.

Spunta un video shock

Come abbiamo anticipato, però, nei giorni scorsi sembra sia apparso un video che sta destando parecchie polemiche. Si tratterebbe di un video che mostra un evento importante al quale hanno partecipato anche Meghan ed il Principe Harry. Ci riferiamo al Trooping the Colour, che altro non è che il compleanno istituzionale della Regina. In realtà, sembra che i media avessero già notato un dettaglio in questo video, ovvero un presunto rimprovero di Harry alla moglie. Ma ecco che adesso a non passare inosservate sono delle lacrime che Meghan avrebbe cercato si soffocare e nascondere. Ma per quale motivo Meghan era in quello stato?