Simona Ventura nella bufera, “Le donne …”, il web la massacra

Simona Ventura in questo periodo è spesso protagonista di notizie sul suo conto. Dopo la lite con il Professor, Matteo Bassetti, è andata ospite da Amadeus a I soliti Ignoti dove ha giocato, si è divertita, ha divertito ma ha anche fatto scatenare una polemica incredibile. Vediamo cosa è accduto.

Simona Ventura e la lite con il prof. Matteo Bassetti a Carta bianca da Bianca Berlinguer

Simona Venuta, qualche settimana fa è andato ospite da Bianca Berlinguer a Carta Bianca dove ha spiegato la sua esperienza da malata di covid. Però si è scontrata duramente con il professor Matteo Bassetti anche lui ospite.

Simona Ventura ha detto: “Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto ‘Simona se fossi in te partirei con la profilassi'”.

E Bassetti ha replicato: “E’ un errore questo, di prescrivere quelle cure. è un errore. Lo dobbiamo dire”.

E poi ha anche aggiunto: “Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Ascolti quello che i medici dicono, non va bene che i conduttori televisivi e facciano i medici” ma Simona Ventura di rimando ha detto: “Io farò la conduttrice televisiva ma ho diritto di parola e di parlare della mia esperienze“.

E Bassetti: “Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere se vuole. Non dica come si tratta il covid, come si tratta il covid lo dicono i medici“, ma Simona Ventura ha continuato a controbattere: “Non è che avete diritto di parola solo voi virologi”.

E poi la Ventura: “Non ho mai avuto sintomi. Stavo per partire per Sanremo quando ho saputo che avrei potuto portare con me chi mi avrebbe truccata e pettinata, quindi ho chiesto a queste persone di fare il tampone e l’ho fatto anch’io, per scrupolo”.

E poi: “Essendo asintomatica non stavo prendendo farmaci sino a quando non mi chiamata dal Brasile una cara amica, Karina, che mi ha convinto a fare una lastra ai polmoni. Così ho scoperto di avere un piccolo focolaio di polmonite“.

Simona Ventura ospite a I soliti Ignoti dice una frase che fa rivoltare il web

Simona Ventura è andata ospite qualche giorno fa a “I Soliti Ignoti” e, mentre giocava, ha detto a proposito della indagine: “In genere dal ferramenta ci vanno gli uomini e il parquet lo scelgono le donne. Anche se facendo il bricolage, anch’io vado dal ferramenta”.

E poi, ad Amadeus: “Il parquet lo hai scelto tu o tua moglie?”. E Amadeus: “Lo ha scelto Giovanna, anche perché io sono daltonico, avrei scelto un colore a caso”.

Ma al popolo del web questa frase sulle donne che scelgono il parquet ma non vanno dal ferramenta, non è piaciuta affatto e ha commentato così sui social: «Anche le donne vanno dal ferramenta…», ma anche: «Il parquet lo scelgono anche gli uomini».