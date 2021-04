Mauro Corona, la figlia dice “io credevo che mio padre …” la Berlinguer senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Bianca Berlinguer non si è ancora abituata all’idea che Mauro Corona possa non essere più una presenza fissa al’interno del suo programma che va in onda il martedì su Rai tre. Mauro Corona, infatti, dopo la lite con la stessa Berlinguer, è stato messo fuori dalla Rai e il direttore di rete, Franco Di Mare non vuole più sentire parlare di lui.

Bianca Berlinguer non condivide la scelta di Franco Di Mare e di questo non ne ha mai fatto mistero.

Bianca Berlinguer ospita la figlia di Mauro Corona

Martedì scorso, Bianca Berlinguer ha avuto ospite in collegamento a Carta Bianca la figlia di Mauro Corona, Marianna, che dopo aver avuto il tumore al colon ha scritto un libro: “Fiorire tra le rocce”.

Mauro Corona tempo fa aveva detto: “Mia figlia ha scritto un libro per sopravvivere”.

Marianna Corona ha svelato a Bianca Berlinguer: “Il tumore mi aveva creato un disagio interiore. Ne sono uscita pian piano, ritornando a riconsiderare il corpo che sentivo distante, quasi repellente”. E poi ha anche aggiunto: “Noi montanari cresciamo con l’insegnamento che bisogna essere sempre duri e forti. Come la montagna. È un immaginario che tempra. Prima della malattia mi sentivo forte. Una forza che mi veniva da questo paradigma. Invece ero fragile“.

Mariana Corona parla del rapporto con il padre

Marianna Corona ha poi parlato del padre e ha detto la frase che lui le ripeteva a proposito della montagna: “‘Non guardarla mai che pian piano arrivi’ mi ha sempre detto mio padre. L’uomo che mi ha trasmesso la passione per l’aria aperta e lo sport”.

E poi, a proposito della scelta di scrivere un libro ha detto: “Era l’ultima cosa che avrei voluto fare. In famiglia c’è già uno che scrive. Mi bastava…Che cosa ha detto mio padre? ‘Ti ho conosciuta di più in queste pagine che in tutta la vita’. Sapeva del libro, chiedeva ma io restavo sul vago. Però da allora abbiamo iniziato a comunicare davvero, perché ho imparato a dirgli come sto attraverso gli sms. E anche lui si racconta e mi dice come sta. A voce non riusciamo a gestire l’emotività. Io sono riservata, chiusa, lui invece ha una personalità imperante. Meglio con gli sms. Lo smartphone? Non è capace di usarlo”.

E poi alla domanda della Berlinguer: “Come è essere sua figlia ?” Marianna ha risposto: “Pensavo che fosse un papà normale, dopo ho capito la sua stravaganza, ma ero già grandina. Ci ho fatto l’abitudine“.