Amici, Carolyn Smith al veleno, interviene a muso duro e dice …

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Amici e, come al solito, il successo è stato strepitoso. Non sono mancate le liti, le discussioni, le provocazioni ma anche lo spettacolo bellissimo e accattivante.

La vittoria di Martina crea malumori

Ieri, forse un po’ inaspettatamente, ha vinto la sfida di ballo Martina e la maestra di danza Alessandra Celentano non è stata affatto contenta, come è facilmente imaginabile.

Martina si è sfidata con Serena e ha vinto.

La coreografia era un ballo latino americano e Martina ne è uscita vincitrice

Carolyn Smith critica la vittoria di Martina

Sulla vittoria di Martina e sulla sua non condivisibilità si è espressa anche un’altra insegnante di danza stimatissima nel mondo della televisione, che ha un ruolo di primissimo piano in un altro programma di grandissimo successo che va, però, in onda sulla Rai. Stiamo parlando di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto dalla bravissima e amatissima Milly Carlucci. Carolyn Smith, all’interno di Ballando con le stelle ha il ruolo di giudice e, anche se bacchetta spesso e dà giudizi prettamente tecnici, sa anche lodare e incoraggiare laddove serva.

Ieri sera, la Smith, si è espressa sulla vittoria, di Martina da lei non condivisa e sui social ha scritto: “Sto ancora riflettendo sui vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessun motivo, ma una che ha studiato anni i latini e fa un ballo talmente basilare, con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!

E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto Serena, che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibili. Certo, i tempi non sono sempre stati tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile. Sempre sottovalutato i latini veri qui in trasmissione. Peccato perché avete l’eccellenza nello studio ora con Umberto e Francesca Tocca e nel passato con Natalia Titova e Nancy Berti. Cultura a 360 gradi”.

Qualche giorno fa, Carolyn Smith aveva rilasciato una lunga intervista in occasione della quale aveva difeso a spada tratta l’insegnante Alessandra Celentano esprimendosi così: «Guai a chi tocca Alessandra Celentano che è una vera professionista ed è l’unica che sta difendendo il vero ballo. Credo che sia completamente inutile proteggere i ragazzi con belle parole. A che cosa serve? Se sono scarsi è meglio che lo sappiano».