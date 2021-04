Emilio Fede: “Sono stato investito”, la figlia “Non è vero, vi dico io cosa è successo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Emilio Fede, famosissimo giornalista di Retequattro, ormai non lo si vede più in giro da molto tempo. Un po’ a causa dell’età, un po’ degli acciacchi fisici, Emilio Fede si è defilato ma ogni tanto fa capolino sui social e aggiorna i suoi follower delle sue condizioni.

Emilio Fede “Sono stato investito”

Qualche giorno fa Emilio Fede è stato raggiunto dall’Ansa a cui ha raccontato che si trova ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.

Tutti hanno immediatamente pensato che avesse contratto, per la seconda volta, il covid, perché già nel mese di dicembre era risultato positivo al Coronavirus.

Invece, l’ex direttore del TG4 ha raccontato: “Sto tutto sommato bene Sono qui per una brutta caduta. Esperienza drammatica ma non sono in gravi condizioni … il covid non c’entra niente, sono in un letto al San Raffaele di Milano per una caduta, una rovinosa scivolata, e sono curato dagli amici. L’ho vista brutta, sono in piedi per miracolo”. E poi ha aggiunto: “Non sono in gravi condizioni, è stata però un’esperienza drammatica”

E poi ha spiegato nei dettagli cosa gli è accaduto: “Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito“.

E poi ha aggiunto: “Sono stato portato in ospedale con l’ambulanza. Sono tutto ammaccato, pago una mia distrazione ma mi rallegro perché poteva andare molto peggio“.

La figlia Sveva rivela la verità “nessun investimento”

Successivamente è intervenuta la figlia di Emilio Fede, Sveva che ha smentito la versione del padre e ha rivelato cosa gli è realmente accaduto.

La figlia ha detto che Emilio Fede, che tra qualche mese compirà 90 anni, precisamente il prossimo 24 giugno, a dicembre è stato ricoverato perchè risultato positivo al Covid-19 nel Residence dell’Ospedale del Mare, invece a proposito dell’ultimo ricovero ha detto: “Nessun incidente per strada né tantomeno interventi chirurgici e nessuna reinfezione da Covid. Papà ha avuto al rientro da Napoli problemi di deambulazione e di conseguenza cadute varie in casa. È stato quindi ricoverato al San Raffaele dove purtroppo la situazione, dati gli anni e la condizione fisica, si è aggravata. Abbiamo temuto il peggio. Invece da combattente qual è, ce l’ha fatta“.

Evidentemente, Emilio Fede ha preferito mantenere il riserbo sul reale motivo dei suoi danni fisici e si è sentito meno vulnerabile nel raccontare di essere stato investito piuttosto che ammettere di essere caduto in casa.