Francesco Totti la serie, Antonio Cassano la critica e Totti risponde con toni duri

Ha avuto un grande successo la serie su Francesco Totti, intitolata “Speravo de morì prima”. Se in molti, hanno apprezzato e commentato positivamente, un ex calciatore sembra abbia voluto fare alcune precisazioni e togliersi così qualche sassolino dalle scarpe. Ebbene sì, stiamo parlando di Antonio Cassano, il quale sembra che sia stato ampiamente protagonista di una parte di questa serie, ovviamente non in prima persona. Cassano ha dichiarato che questa serie mostra un quadro che non rispecchia la verità e soprattutto non rispecchia il personaggio. Ma qual è la verità di Antonio Cassano?

Francesco Totti la serie, un grande successo ma occhio alla verità di Cassano

Antonio Cassano è stato tanto amico di Francesco Totti e sembra che in un periodo ben preciso, abbia addirittura vissuto a casa sua. Questo aspetto è stato trattato proprio nella serie in questione, ma a dire da Cassano, non in modo veritiero. “Prima di tutto l’attore non somiglia a me. La realtà, poi, non c’entra niente con la serie. Quando Totti ha dovuto prendere decisioni importanti io non c’ero già più, lui aveva rinnovato nel 2004 e aveva ancora 3 anni di contratto. Noi avevamo litigato e poi abbiamo fatto pace solo nel 2011. La convivenza a casa sua? Ringrazierò per sempre la madre, il padre e Francesco perché mi hanno trattato come un figlio. Ma l’invadenza che appare nel film non c’era assolutamente, io quando sono in casa degli altri chiedo il permesso anche per bere un bicchiere d’acqua”.

La confessione di Antonio Cassano

L’ex calciatore barese, nel commentare la serie su Francesco Totti sembra abbia anche voluto raccontare qualcosa riguardo la loro adolescenza. Cassano avrebbe raccontato che i primi mesi che si trovava a Roma, Totti era ancora single e la notte andavano in giro e andavano a letto alle 7, dormendo soltanto un paio d’ore. “A volte mi facevo direttamente la doccia quando tornavo e andavo a Trigoria. Poi quando si è fidanzato con Ilary mi ha lasciato solo. Sapete come mi soprannominava? Il metronotte”.

Il tapiro a Francesco Totti

Subito dopo le dichiarazioni di Antonio Cassano, l’ex capitano della Roma è stato destinatario di un Tapiro D’Oro, consegnato da Valerio Staffelli. A quel punto il marito di Ilary Blasi, ha negato di essere andato direttamente agli allenamenti dopo le notti brave trascorse in compagnia di Cassano. Poi, Totti aggiunge: “Da quello che conosco io il personaggio di Cassano gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene. Spalletti? Spero non si sia arrabbiato e mi dispiace per gli insulti social a Gianmarco Tognazzi. Penso che abbia interpretato benissimo Spalletti”.