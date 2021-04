LOL, Chi Ride è Fuori, Nino Frassica “vorrei partecipare alla prossima edizione ma solo se …”

0 SHARES Condividi Tweet

C’è fermento per la seconda edizione di Lol chi ride è fuori dopo che la prima ha riscosso un successo strepitoso.

Il cast della prima edizione è piaciuto tantissimo ma ora già si pensa ai comici che dovranno popolare la seconda.

Nino Frassica vorrebbe partecipare alla seconda edizione ma ha messo una condizione

Nino Frassica, amatissimo comico, attore e ospite fisso da Fabio Fazio nella sua trasmissione che va in onda la domenica sera su Rai 3 “Che tempo che fa”, ha visto Lol chi ride è fuori e, dopo aver saputo che ci sarà una seconda edizione, ha espresso la sua volontà di partecipare nelle vesti di comico ma ad una condizione.

Nino Frassica ha detto: “mi piacerebbe entrare nel cast di Lol Chi Ride è Fuori, ma a una condizione”.

E poi ha spiegato quale è questa condizione precisando che, al momento nessuno lo ha interpellato per farne parte.

E così Nino Frassica ha scritto un post per spiegare il suo punto di vista e lo ha fatto nella maniera che conosce lui, dicendo “LOL 2 Chi ride è fuori – Non mi hanno chiamato, ma se mi dovessero chiamare parteciperei volentieri, perché è una trasmissione divertente, però parteciperei con la “mascherina”. In dieci in una stanza, anche se tamponati, non mi fido.”

Innanzitutto i nome dei prossimi partecipanti già sono stati fatti, o almeno qualkche indiscrezione è già usicta anche se nulla è ufficiale.

A detta di chi si è già pronunciato, pare che siano Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de “Le Coliche”, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto, Ale e Franz.

Le repliche del popolo del web alla dichiarazione di Nino Frassica sulle mascherine

Dopo che Nino Frassica ha scritto il suo post sui social, il popolo del web ha commentato così: “Certo, con la mascherina così non si vede che ridi…te possino!!!”, cogliendo al volo l’ironia di Frassica che non si smentisce mai e, anche c’è chi ha scritto: “Nino non conosco nessuno di Amazon, ma metterò comunque una buona parola per te”

Ma anche: “Credo che non ci sarebbe problemi, ad elio gli hanno fatto indossare un quadro”.

Insomma, tutti sono stati al gioco del grandissimo Frassica e, c’è da scommetterci, che se dovesse entrare nel programma sarebbe una seconda edizione strepitosa.