Felicissima Sera, Pio e Amedeo tremendi contro Barbara D’Urso: “ … se non è Canale 5 questo!”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di “Felicissima Sera “ il programma di Pio e Amedeo su canale 5.

Per la prima puntata, Pio e Amedeo avevano voluto Maria De Filippi e non l’hanno risparmiata di battute e frecciatine anche perché, prima di iniziare questa nuova avventura, sempre ospiti da Maria De Filippi ad Amici, avevano preannunciato che non si fanno intimorire dal “politicamente corretto” e che, al contrario, avevano intenzione di dire e di fare tutto ciò che ritenevano.

Pio e Amedeo battute e presa in giro di Barbara D’Urso

Ieri sera Pio e Amedeo per, la seconda puntata di Felicissima sera hanno avuto come ospiti Claudio Baglioni, Francesco Totti e Achille Lauro e con loro si sono divertiti e tutti e tre sono stati molto simpaticamente al gioco facendosi prendere in giro e prendendosi, a loro volta, in giro come Achille Lauro che ha cantato, invece, di “Rolls Royce”, “Fiat Punto”.

Nel presentare Claudio Baglioni, Pio ha detto che avrebbe preferito Vasco Rossi e così hanno iniziato a snocciolare una serie di battute su Barbara D’Urso che in passato avrebbe avuto una storia con Vasco Rossi.

E così Amedeo, fan scatenato di Claudio Baglioni ha chiesto a Pio perché Vasco Rossi e lui ha risposto che: “Lui è da Canale 5” e poi ha aggiunto: “Vasco Rossi ha dato una bottarella a Barbara D’Urso quando era giovane o no? Se non è Canale 5 questo!”

Pio e Amedeo prendono sempre di mira Barbara D’Urso

Anche per la presentazione del programma, prima che andasse in onda la prima puntata, avevano rilasciato un’intervista e avevano detto di Salvini: “Noi diciamo sempre che lui è il Barbara d’Urso della politica, è quel target lì, facile da prendere e facile da convincere, che legge sempre meno, che scorre i titoli e non gli articoli, che si informa su testate fake…”.

E poi avevano anche detto: “Il nostro gioco è prendere personaggi alti, che non si lasciano andare facilmente, e portarli nel nostro mondo. Alla gente piace vedere come si umanizzano”.

Pio D’Antini è sposato con Cristina Garofalo e lui dice del loro rapporto: “come se fossimo sposati da sempre”

Ultimamente Pio, che è molto attivo sui social, ha postato una foto insieme alla moglie e ha scritto così: “Come il primo giorno, sempre più innamorato della mia Cri”.