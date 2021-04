Felicissima sera, Pio e Amedeo massacrano Claudio Baglioni e lui “La mia carriera è finita…”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, venerdì 23 aprile 2021 è andata in scena una nuova puntata di Felicissima sera, ovvero lo show di Pio e Amedeo che ha ottenuto un grande successo. Così come la prima puntata, anche la seconda è stata seguita da milioni di telespettatori che non hanno voluto perdersi lo show dei due comici pugliesi. Quest’ultimi sono stati dei veri e propri padroni di casa ed hanno scherzato con i vari ospiti.

Felicissima sera, ancora un grande successo per lo show di Pio e Amedeo

I protagonisti della seconda puntata di Felicissima sera sono stati tanti e tra questi pare abbia spiccato Claudio Baglioni. Quest’ultimo avrebbe stretto un’amicizia particolare con i due comici pugliesi, dopo che quest’ultimi hanno preso parte al Festival di Sanremo qualche anno fa, quando il cantante era il conduttore e direttore artistico. È stato proprio in quella occasione che i due hanno stretto una bellissima amicizia e per questo motivo il cantante ha accettato volentieri di prendere parte al loro programma.

Claudio Baglioni, l’ospite più atteso della serata

Claudio si è così prestato ai vari sketch dei due comici pugliesi ed in alcuni casi ha anche mostrato un po’ di imbarazzo. Uno di questi momenti è stato sicuramente quello in cui Pio e Amedeo hanno chiesto al cantautore di svecchiarsi, di mettersi lo smalto sulla mano sinistra per rendersi più moderno e avvicinarsi allo Stile dei maneskin. “Adesso posso dire che la mia carriera è finita, avete utilizzato il termine giusto, per la prima volta voglio darvi ragione”. Sono state queste le parole dichiarate proprio dal noto cantante, con un velo di imbarazzo piuttosto visibile sul suo viso.

Le gag con Pio e Amedeo, Baglioni si svecchia, si mette lo smalto e somiglia ai Maneskin

Claudio è stato il primo ospite della serata ed a lui sono seguiti poi tanti altri. Ad ogni modo, nonostante comunque alla base ci sia una grande amicizia tra i tre, I Due comici pugliesi hanno cercato in tutti i modi di mettere a proprio agio Claudio Baglioni, anche se non si sono risparmiati nel fare le loro battute anche piuttosto pungenti. I tre hanno scherzato e le loro gag hanno tanto divertito il pubblico. Poi prima di congedarsi, Claudio avrebbe detto “Sono Baglioni e mi levo dai c……i”. Subito dopo Claudio Baglioni è arrivato anche Francesco Totti, anche questo un momento molto esilarante.