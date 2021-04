Achille Lauro senza freni su Orietta Berti: “Abbiamo una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Achille Lauro, il cui nome all’anagrafe è Lauro De Marinis, è un noto cantautore e rapper italiano grande protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021 dove ha portato sul palco una serie di quadri che hanno diviso l’opinione pubblica. Infatti se da una parte sono piaciuti a molti ecco che allo stesso tempo hanno anche fatto parecchio discutere. L’artista nel corso di una recente intervista rilasciata a Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa ha lasciato tutti senza parole dopo aver confessato di avere qualcosa in comune con una grande artista e protagonista della musica italiana, ovvero Orietta Berti. Ma esattamente a cosa fa riferimento il cantautore?

Achille Lauro ospite del programma “Che Tempo Che Fa”

È andata in onda nella serata di ieri, domenica 25 Aprile, una nuova puntata del noto programma televisivo di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Tra i tanti ospiti in studio anche il cantautore e rapper italiano Achille Lauro. L’artista nel corso dell’intervista ha parlato del suo ultimo album ‘Lauro’ uscito da pochi giorni e della sua carriera, ma non solo. Achille Lauro ha anche fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha lasciato tutti senza parole. Nello specifico Lauro De Marinis, questo il suo nome all’anagrafe, ha raccontato di avere qualcosa o meglio qualcuno in comune con Orietta Berti. Nonostante quindi loro siano due artisti molto bravi ma comunque molto diversi ecco che hanno qualcosa che li accomuna.

La confessione del cantautore

Achille Lauro e Orietta Berti sono due artisti molto famosi e molto amati ma allo stesso tempo molto diversi tra loro. Per tale motivo nessuno si aspetterebbe mai che i due abbiano qualcosa in comune. Proprio nel corso dell’intervista rilasciata a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il cantautore ha rivelato che in realtà c’è qualcosa che li accomuna o meglio qualcuno. Ma, di chi stiamo parlando? L’artista ha rivelato che lui e Orietta Berti hanno in comune lo stesso stilista.

Achille Lauro e lo stilista in comune con Orietta Berti

Achille Lauro e Orietta Berti sono seguiti da un vasto e diverso pubblico che ama la loro musica. Due artisti diversi tra loro anche nel modo di vestire motivo per il quale nessuno si aspetterebbe mai che abbiano addirittura in comune lo stesso stilista. A fare questa rivelazione è stato il giovane cantautore a Che Tempo Che Fa lasciando tutti senza parole.