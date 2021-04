Isola dei famosi 2021, Iva Zanicchi una furia contro Francesca Lodo, l’attacco è brutale

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera lunedì 26 aprile sembra che sia accaduto qualcosa tra alcuni naufraghi e gli opinionisti in studio. Nello specifico sempre che la naufraga Francesca Lodo, abbia letteralmente fatto perdere la pazienza all’ opinionista Iva Zanicchi nel corso della dodicesima puntata dell’Isola dei famosi 2021. Ad un certo punto la nota cantante avrebbe detto “E dai, santo Iddio!”. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Isola dei famosi 2021, scontro tra Iva Zanicchi e Francesca Lodo

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, sembra che ad un certo punto la nota naufraga Francesca sia stata nominata leader Salvador. Su invito della conduttrice del reality ovvero Ilary Blasi, Francesca ha dovuto cacciare dal suo gruppo, che è quello dei primitivi, ben quattro compagni d’avventura, in modo da arricchire le file degli “arrivisti”.

La naufraga sceglie due naufraghi e sugli altri due perde molto tempo

Sembra che senza pensarci su un attimo, la naufraga abbia scelto Isolde Kostner e Fariba Tehrani. Poi nello scegliere gli altri due sempre abbia perso un po’ di tempo e alla fine la sua scelta sarebbe finita su Roberto Ciufoli. Sul quarto nome poi sembra che Francesca si sia letteralmente persa d’animo, tanto che Ilary Blasi sarebbe stata costretta ad intervenire per cercare di spronarla. “Dai, siamo arrivati a metà puntata”, avrebbe detto la Blasi alla Lodo che però avrebbe continuato ancora perdere tempo.

La conduttrice e poi le opinioniste spronano la naufraga e lei risponde “Siete degli ….”

Questa lentezza e titubanza di Francesca Lodo, in qualche modo ha scatenato la reazione degli opinionisti in studio e la prima ad andare su tutte le furie è stata Elettra Lamborghini. Poi è stata anche la volta di Iva Zanicchi, la quale rivolgendosi alla naufraga pare abbia detto “E dai! Eh mica va al patibolo e santo Iddio! Uffa!”. Poi dopo essere stata in qualche modo stuzzicata non soltanto dalla conduttrice, ma anche dagli opinionisti Francesca ha fatto il nome di Awed e poi ancora ha commentato dicendo che per lei è stata sicuramente una scelta molto difficile e ha dato a tutti degli s******. Insomma, gli animi ormai sono piuttosto tesi e la tensione sembra essere alle stelle. Dopo diverse settimane, i naufraghi sembrano essere stati già messi a dura prova e di conseguenza ogni pretesto è buono per fare polemica.