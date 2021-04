Amici, Maria De Filippi mai vista così, una furia contro gli allievi: “Imparate cos’è il rispetto, via da qui”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi questa volta ha davvero perso la pazienza con gli allievi della scuola di Amici ed è andata giù molto duro perché non ha accettato che i ragazzi mancassero di rispetto alla produzione del programma, ai cameramen, ai tecnici e a tutte le maestranze che lavorano nel suo programma. Maria De Filippi ha sempre mostrato di portare rispetto per tutti e se qualcuno non si comporta bene con chi lavora per lei, la De Filippi diventa davvero intransigente.

Ma vediamo cosa è accaduto.

Maria De Filippi si arrabbia e diventa brutale con i ragazzi

Ieri, nel day time, Maria De Filippi ha davvero perso la pazienza e non si è trattenuta quando i ragazzi, sia cantanti che ballerini che avrebbero dovuto presentarsi in sala relax per una prova hanno fatto un ritardo di più di un’ora e quando si sono presentati non avevano con sé gli oggetti di scena e sono dovuto tornare indietro per prenderli.

Solo quattro allievi del canto si sono presentati puntuali ma Giulia, Alessandro e Serena erano in gravissimo ritardo.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che, fuori di sé, ha detto loro: “I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione”.

E poi: “La vostra gara è annullata. Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose“.

E poi la De Filippi ha concluso così rivolgendosi a Samuele, che era stato l’unico ad essere puntuale: “Mi dispiace per i tuoi compagni, però è importante che si capisca. Della punizione mi interessa poco, credo in altre cose. Però è importante che capiscano che non c’è uno studio che li deve aspettare, devono avere rispetto degli orari. Mi fa tenerezza vederli che stanno sulle gradinate con la faccia affranta.

Alessandra Celentano conosceva prima del programma l’allieva Serena

Alessandra Celentano e l’allieva Serena già si conoscevano prima che il programma iniziasse.

Questo è dimostrato da una foto in cui

Serena Marchese e Alessandra Celentano sono insieme.

Serena, fortemente voluta dalla Celentano, ha 20 anni e la foto che le ritrae insieme risale al febbraio 2017, ad una gara di ballo.

Sui social Serena scriveva così: “Si conclude così questa fantastica esperienza della durata di due giorni…

-1º classificata categoria moderno junior.

-Premio miglior talento moderno.

-Borsa di studio per Salerno “DANZA D’AMARE” assegnatami dall’insegnante Adriano Bettinelli.

–Borsa di studio “ALBENGA IN DANZA” assegnatami dall’insegnante Alessandra Celentano.

-Selezionata dall’insegnante Maura Paparo per la finale nazionale del programma televisivo “The Coach” ❤

Che dire, un grazie a tutti coloro che hanno reso questa esperienza indimenticabile e soprattuto chi ha creduto in me ❤”