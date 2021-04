Vita in diretta, Alberto Matano mai visto così: “Sono senza …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano che, alla conduzione de La Vita in Diretta ha imparato a sciogliersi molto, a essere meno rigido di quando conduceva, sempre sulla Rai il Tg, conduce il programma adattandosi a vari momenti. Infatti, all’interno de Vita in diretta c’è lo spazio riservato alla pandemia, quello riservato alla cronaca, spesso nera e quello più pop, più leggero dove Matano sa essere molto simpatico e si diverte tanto con i suoi ospiti prendendoli in giro sempre con tanto garbo ma facendosi anche prendere tanto in giro.

Alberto Matano durante la trasmissione è sconcertato e dice: “Queste parole lasciano senza fiato”

Alberto Matano ha raccontato, in trasmissione, della famiglia di Avellino all’interni della quale si è verificata una tragedia.

La figlia, una ragazza di appena 18 anni insieme al fidanzato, hanno deciso di sterminare la famiglia di lei.

Dopo che Matano ha mandato in onda le intercettazioni dalle quali è emersa la lucidità e l’assoluta mancanza di sentimenti nelle parole della ragazza che organizzava la strage della sua famiglia, Alberto Matano ha commentato così: “Da rimanere senza fiato“.

Questo fatto di cronaca è di poco successivo a quello avvenuto a Bolzano dove un altro ragazzo, Benno ha ucciso, con una freddezza inaudita, entrambi i genitori e poi li ha buttati nel fiume.

Alberto Matano parla della paternità e dice che per lui è un: “Vuoto colmato dai nipoti”

Alberto Matano è molto amato e in tanti sono curiosi di conoscere anche la sua vita privata. Alberto Matano, che si è laureato in Giurisprudenza nel 1995, non ha mai esercitato l’attività di avvocato.

Nel 1999 è diventato giornalista e ha iniziato subito a lavorare per la Rai.

Qualche giorno fa, a proposito degli haters ha detto: “Quando smetteremo di cercare sollievo nelle accuse al prossimo?”.

Matano che è calabrese ha una sorella e un fratello e ama profondamente i suoi nipoti, invece, circa la possibilità di diventare padre ha detto: “Ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane.

Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”.