Gianni Sperti mai visto così, una furia contro Maria De Filippi, “Ma va***”, le telecamere riprendono tutto

Gianni Sperti, ex ballerino di Buona Domenica, deve tutto a Maria De Filippi e il legame che c’è tra di loro è autentico, basato sulla amicizia e sul rispetto. Sperti è legatissimo alla De Filippi ma anche lei, è evidente che ci tenga tanto. Infatti, anche quando Pio e Amedeo nella prima puntata di Felicissima sera quando era ospite Maria De Filippi lo hanno preso in giro, lei lo ha difeso.

Si è tanto chiacchierato sul matrimonio tra Gianni Sperti e Paola Barale e sui motivi della separazione e i due hanno sempre sostenuto che lei non era pronta ad avere figli mentre lui voleva una famiglia.

Gianni Sperti fuori di sé con Maria De Flippi

Gianni Sperti è stato vittima de Le Iene che li hanno fatto uno scherzo decisamente pesante. Hanno finto che, nel giorno del suo compleanno fosse accusato di aver investito qualcuno.

E questo scherzo è stato portato avanti con la complicità di Tina Cipollari e di Maria De Filippi che sono state bravissime a reggere il gioco e a rendere il tutto ancora più credibile.

Lo scherzo, messo in atto da Le Iene prevedeva che, nonostante a guidare l’auto fosse la sorella di Gianni, il pedone investito accusasse lui. Gianni Sperti, che si è reso subito conto che il pedone aveva simulato l’incidente ha detto: “C’è un testimone, è una simulazione, dai! Se non è vero diventa un reato. Questo è matto”. Ma poi lo ha chiamato anche Tina Cipollari dicendo di essere stata contattata da un giornalista di Repubblica a cui lei aveva detto che, effettivamente, Gianni quando guida è distratto.

Poi Sperti è stato raggiunto dal pedone investito che gli ha proposto uno scambio: lui non lo denuncerà ma in cambio vuole fare per un anno l’opinionista in tv.

Gianni Sperti e la reazione contro Maria De Filippi

Quando Sperti era già fuori di sé, lo ha chiamato Maria De Filippi che gli ha detto di aver saputo dell’incidente e di volere spiegazioni da lui e Gianni Sperti le dice: “Non ho parole, pensavo volesse dei soldi questo truffatore e invece vuole fare l’opinionista per un anno”.

Ma poi quando Le Iene arrivano a casa di Sperti per rivelare che si è trattato di uno scherzo, lui che è sempre al telefono con la De Filippi dice con sollievo: “Maria, ma v***…lo”. E la De Filippi lo saluta così: “Ho capito dal tono di voce che non eri tranquillo, buon compleanno!”.