I Soliti ignoti, Amadeus fa una dichiarazione importante “Al di là …”

Amadeus è uno dei conduttori di maggiori successo di questi ultimi anni. La sua fama ormai ha raggiunto i massimi livelli, soprattutto dopo essere stato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per ben due anni consecutivi, con al suo fianco anche Fiorello. Oggi il conduttore va in onda ogni giorno con il suo programma I soliti Ignoti che sembra abbia avuto un grandissimo successo e continua ad essere seguito, sera dopo sera, da milioni di telespettatori. Insomma, anche in un momento piuttosto particolare come quello che stiamo tutti vivendo, Amadeus sembra stia continuando ad avere un grande successo.

I soliti ignoti, il programma di Amadeus sbarca in prima serata

Anche in piena pandemia, quindi, il programma I soliti ignoti ha dimostrato di essere una conferma per milioni di italiani. Anche per questo motivo, è stata ufficializzata proprio in questi giorni una notizia che ha fatto tanto felici i telespettatori. Ma di cosa si tratta? Il programma andrà in onda in prima serata di sabato per ben tre puntate. La prima serata de I soliti ignoti andrà in onda l’8, poi il 15 ed infine il 22 di maggio. A riportare questa notizia anche il settimanale Nuovo tv, che ha anche fatto intendere quanto Amadeus sia felice di questa grande opportunità.

Le parole del conduttore

“Siamo contenti di questo programma. I risultati sono andati al di là delle più rosee aspettative”. Queste le parole espresse dal conduttore, felice di questa opportunità e sicuro che anche in questo caso il suo programma otterrà un grandissimo successo. Di certo Amadeus è abituato ai grandi palcoscenici, ma sembra essere piuttosto felice del fatto che il suo programma sbarchi in prima serata su Rai 1, per ben tre appuntamenti durante il mese di maggio.

Amadeus contro Maria De Filippi, concorrenza spiegata il sabato sera

Amadeus sa bene che per lui sarà una grande sfida, visto che dall’altra parte ci sarà Maria De Filippi, che su Canale 5 condurrà il serale di Amici. Chi sarà il vincitore tra i due? Amadeus non sembra essere affatto preoccupato del fatto che dovrà scontrarsi contro la regina di Canale 5. E’ pur vero che ognuno ha il proprio pubblico e di conseguenza non dovrebbero essere nessuno dei due preoccupati. Quello che rimane da dire e fare è un grande in bocca al lupo ad entrambi.