Caterina Balivo senza mezzi termini su Andrea Bocelli, “è colpa sua se …”

Caterina Balivo lo scorso anno si trovava alla conduzione di un programma Rai piuttosto importante e di grande successo. Stiamo parlando di Vieni da me, il programma da lei condotto fino a circa un anno fa e molto seguito. Dopo aver deciso di dedicarsi alla famiglia, soprattutto in un momento così tanto particolare come quello che stiamo tutti vivendo per via della pandemia da coronavirus, Caterina si è dedicata completamente alla sua famiglia e di conseguenza al marito ed ai figli. Una cosa però è certa che Caterina non si è affatto allontanata dal mondo dello spettacolo, perché ha continuato a rimanere piuttosto attiva sui social network e nello specifico su Instagram.

Caterina Balivo, lascia la tv ma non i social

In questo ultimo anno, Caterina non ha smesso di fare compagnia ai suoi più fedeli follower e fan, pubblicando molto spesso degli spaccati della sua vita quotidiana. In molte occasioni però Caterina è finita al centro delle polemiche ed è stata accusata anche da qualche suo fedele fan. È proprio questo quanto accaduto nelle scorse ore, dopo che Caterina ha pubblicato un post su Instagram dove accusa un suo ospite, senza però effettivamente dire il motivo. La conduttrice in questo post sembra che piuttosto abbia invitato il suo pubblico ad ascoltare.

Grande seguito per la conduttrice anche su Instagram

Su Instagram effettivamente la conduttrice è molto seguita ed ha un seguito di circa un milione e mezzo di follower, che costantemente vogliono interagire con lei. Questo fa ben intendere quanto la conduttrice sia amata, non soltanto in televisione ma anche sui social network. Caterina è anche molto simpatica e grazie a questa qualità è riuscita a catturare l’interesse ed il cuore di milioni di Italiani che vogliono dimostrarle l’affetto giorno dopo giorno. In molti sperano di poterla rivedere presto in televisione.

Ospite importante per Caterina, l’intervista ad Andrea Bocelli

Torniamo però al post condiviso dalla conduttrice su Instagram, dove quest’ultima si è mostrata con il suo solito sorriso smagliante. “Ebbene sì, è proprio lui e sarà per “colpa sua” se da oggi dirò qualche no in più ai miei figli (ascoltando il podcast capirete perché“. Questo quanto si legge nella didascalia scritta dalla conduttrice, la quale sembra aver citato un suo ospite molto celebre. Dalla seconda fotografia postata da Caterina Balivo e anche da altri commenti, si è potuto capire che l’ospite in questione fosse proprio Andrea Bocelli.