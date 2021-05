I soliti ignoti, bomba sul programma, Gianni Ippoliti fa una rivelazione e Pippo Baudo conferma tutto

0 SHARES Condividi Tweet

I soliti ignoti è un programma della Rai che piace tantissimo e che negli anni ha avuto diversi conduttori, anche il compianto Fabrizio Frizzi che conduceva la trasmissione con quella simpatia mista a dolcezza che gli era propria.

Oggi, però, Gianni Ippoliti ha lanciato una bomba sul programma che sta creando molto scompiglio in Rai, bomba che è stata confermata da Pippo Baudo tirato in ballo dallo stesso Ippoliti. Vediamo cosa è accaduto.

Gianni Ippoliti: i soliti ignoti l’ho inventato io ma la Rai paga la Endemol

Gianni Ippoliti, autore televisivo e conduttore di tante trasmissioni di successo, ha rivendicato la paternità del famosissimo e amatissimo programma di Rai 1, I soliti ignoti e lo ha fatto rilasciando un’intervista al settimanale Oggi.

Ippoliti ha sostenuto che la Rai paga la Endemol per un programma che ha inventato lui.

Gianni Ippoliti ha dichiarato: “Il 20 settembre del 1991, al Gran Galà di presentazione dei programmi Rai viene presentato il nuovo programma domenicale di Andrea Barbato su Rai 3, Girone all’italiana. A quel punto arrivo io e presento la novità contenuta all’interno del programma: il primo quiz fisiognomico della tv italiana, un quiz autarchico, l’unico non comprato dagli Stati Uniti. L’avevo inventato io: bisognava guardare una persona e indovinare che mestiere faceva. In quel quiz bisognava indovinare non solo il lavoro svolto dalla persona, ma anche l’età, e il parente misterioso”.

Pippo Baudo conferma ciò che sostiene Gianni Ippoliti

E così è iniziato il gioco che è andato in onda per un anno, nel 1991-92 all’interno del programma Girone all’italiana.

Poi Ippoliti ha detto che, quando il gioco è ricominciato, nel 2007 :”Guardo i titoli e leggo che è tratto da un format americano “Identity”. E scopro da internet che “Identity” è un format andato in onda su un’emittente americana, e che è stato inventato da un italoamericano. In cosa consisteva? Guardare una persona e indovinare il suo lavoro”.

Queste le dichiarazioni di Gianni Ippoliti.

Pippo Baudo ha confermato tutto dicendo: “Gianni Ippoliti ha ragione …Purtroppo sono cose che succedono in Rai, con i soldi dei contribuenti. Non è mica la prima volta”.

Vediamo ora cosa succederà dopo queste rivelazioni che forse la Rai, a distanza di tanti anni non si aspettava che venissero più fuori.

Ma Gianni Ippoliti ci ha tenuto a ristabilire la verità.