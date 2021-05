Albano, la figlia Jasmine nella bufera, pubblica una foto e le dicono “I tuoi fratelli mai avrebbero …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nonostante la sua giovanissima età la ragazza è già molto conosciuta dal popolo di Internet, ha pubblicato il suo primo singolo ‘Ego’ e sembrerebbe essere già a lavoro per il secondo. Nel corso degli ultimi giorni la Carrisi è però finita al centro della polemica, e più nello specifico nel mirino degli haters, dopo aver pubblicato su Instagram una fotografia in costume. Uno scatto sensuale che da una parte è piaciuto a tanti ma che allo stesso tempo ha attirato a sé parecchie polemiche.

Jasmine Carrisi nel mirino degli haters

Jasmine Carrisi è nata il 15 giugno del 2011 dall’amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. La ragazza oggi ha 20 anni, è molto seguita sui social, ha pubblicato un singolo ottenendo un discreto successo e ha già lavorato in televisione al fianco del padre come giudice di The Voice Senior. L’ultimo post pubblicato sui social sembrerebbe però aver sollevato un vero polverone, tanto da farla finire nel mirino degli haters. La ragazza ha pubblicato una doppia fotografia in costume in cui appare davvero molto sensuale. In tanti hanno commentato negativamente insultandola e addirittura tirando in ballo proprio papà Al Bano.

Il post su Instagram

L’ultimo post pubblicato sui social da Jasmine Carrisi ha scatenato moltissime polemiche. La giovane nelle fotografie in questione indossa un bikini color fucsia e assume una posizione particolarmente piccante. Questo suo modo di fare ha portato gli haters a scrivere diversi commenti negativi. Da una parte vi è stato chi ha paragonato la giovane alla madre, e ancora vi è stato anche chi ha tirato in ballo papà Al Bano e ​fatto dei paragoni con le altre sorelle e fratelli. Nello specifico un utente ha scritto “Ma un po’ di pudore no? Degna figlia di tua madre, siete esibizioniste. Tuo fratello e gli altri figli di tuo padre mai viste cose così”. Non sono però mancati nemmeno i commenti positivi. Sono stati infatti molti coloro che si sono complimentati con la ragazza per il suo bellissimo fisico.

La vita sentimentale della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmin Carrisi è single oppure fidanzata? La ragazza è stata fidanzata con un giovane di nome Giuseppe e dopo aver archiviato questa storia era stata più volte immortalata al fianco di un certo Alessandro Greco. I due giovani sono più volte apparsi sereni e felici ma sono ormai diversi mesi che del ragazzo non vi è più alcuna traccia. Questo porta a pensare che Jasmine non sia più fidanzata ma sia tornata single. È opportuno precisare che da parte della giovane non vi è stata alcuna conferma.