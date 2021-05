Lorella Cuccarini su Arisa “Ho scoperto una cosa su di lei …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo scorso sabato 15 maggio si è conclusa questa edizione di Amici di Maria De Filippi con la vittoria di Giulia Stabile, la ballerina nemmeno ventenne. L’edizione appena terminata è stata particolarmente diversa rispetto a quella degli anni passati. Diversi sono stati infatti i giudici, ma anche gli insegnanti. Quest’anno ad esempio si sono uniti al resto dei professori Lorella Cuccarini e Arisa e adesso che è tutto finito, sembrerebbe che la scelta sia stata più che azzeccata. Il loro è stato un grande successo.

Amici di Maria De Filippi, Arisa e Lorella Cuccarini conquistano tutti

Entrambe hanno avuto due modi diversi di approcciare e soprattutto due modi di fare completamente differenti, ma entrambe sono riuscite a spronare i ragazzi e ad intrecciare con loro dei rapporti piuttosto importanti. In tutti questi mesi, le due coach, l’una di canto e l’altra di ballo, sono state delle vere e proprie alleate. Soltanto in alcune occasioni si sono pizzicate, ma lo hanno fatto sempre in modo piuttosto bonario. Una volta terminata questa esperienza, Lorella Cuccarini ha voluto fare un resoconto di quella che è stata questa edizione ed ha voluto anche parlare del suo rapporto con la cantante.

Lorella Cuccarini, il post commovente su Arisa

Insomma le due sono diventate piuttosto amiche in questi mesi e adesso Lorella ha voluto dedicarle un post che ha commosso il popolo del web. Nello specifico, Lorella Cuccarini ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia che la ritrae insieme ad Arisa. La foto sarebbe stata scattata proprio la sera della finale di Amici. “E poi c’è lei… la mia compagna di viaggio Arisa. Una donna che conoscevo ma che ho riscoperto con tutte le sue emozioni e fragilità, il suo talento e la sua forza. ⁣Grazie Rosalba perché ci siamo divertite, perché abbiamo diviso e condiviso la scena con amore reciproco. Abbiamo riso, cantato, ballato e sudato con i nostri ragazzi ed è stato un vero piacere fare questo viaggio con te. Cuccarini forever, e già che ci siamo, Fantamici!”.

Arisa e la Cuccarini torneranno anche il prossimo anno?

Queste le parole scritte da Lorella Cuccarini a corredo della fotografia da lei pubblicata. Insomma, il rapporto tra le due sembra essere stato una grande scoperta. Chi lo sa, magari il prossimo anno le vedremo ancora una volta insieme per una nuova edizione di Amici, visto il successo ottenuto.