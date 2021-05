Albano, Loredana posta una foto dopo una notte insieme e la risposta di Romina lascia tutti di sasso

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Loredana sono diventati una coppia molto affiatata da diverso tempo e, a detta loro, il legame si è ancora di più rafforzato dopo il primo lockdown. I due, che hanno avuto anche due figli, Jasmine e Bido ormai adolescenti, hanno vissuto periodi di crisi, un momento davvero difficile e di cui Loredana si è pentita è stato quando lo lasciò in diretta tv durante l’Isola dei famosi a cui lui stava partecipando. Ma poi, insieme, sono riusciti a superare problemi e dissapori e, nonostante il matrimonio non sia mai arrivato, i due formano ormai davvero una coppia molto unita anche se da sempre osteggiata dai figli di primo letto di Albano che non hanno mai accettato la nuova compagna del padre.

Albano e Romina Power non sono più una coppia da tanto tempo

Albano e Romina Power non sono più una coppia da tantissimo tempo ma i loro fans, sopratutto quelli che hanno la loro stessa età e che sono stati giovani con loro, non riescono a dimenticare i tempi del loro matrimonio felice durante il quale sono nati ben quattro figli.

Ma Albano e Romina Power non sono riusciti a superare la tragedia della scomparsa della loro primogenita Ylenia e, come coppia non hanno retto e si sono lasciati.

A distanza di anni, dopo liti e tribunali, sono riusciti ad avere di nuovo un rapporto sereno che li ha portati anche a cantare di nuovo insieme ma l’amore tra loro non è più tornato anche se Romina Power gli ha sempre lanciato tante frecciatine e non ha mai accettato, come d’altronde i suoi figli, il nuovo legame con Loredana Lecciso.

Loredana Lecciso posta una foto insieme a Albano e la risposta di Romina è incredibile

Al Bano da qualche giorno ha festeggiato il suo compleanno e Loredana, per fargli gli auguri ha postato una foto che li ritrae insieme e che li mostra appena svegliati e abbracciati.

Questa foto, molto eloquente, fa capire a tutti che il loro legame è forte e costante.

A quel punto Romina Power, per festeggiare a modo suo il compleanno dell’ex marito ha postato una foto di loro due insieme quando erano due ragazzi, mano nella mano.

Quella fotografa di Romina Power a tanti è sembrata una gaffe perchè postata in simultanea con quella che ritrae Albano oggi insieme alla sua compagna.