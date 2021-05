Albano e Romina Power ospite a Top 10, Carlo Conti chiede “Albano ti ha baciata?” e lei …

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power e Albano Carrisi continuano ad essere una coppia seppur da un punto di vista professionale. Sembrerebbe che mi due continuino ad apparire insieme in diverse trasmissioni televisive, oltre che a fare dei concerti ed esibirsi con alcuni dei loro più grandi successi. Ebbene, proprio nella serata di ieri Albano e Romina sono stati ospiti nella quinta puntata di Top 10, ovvero il programma condotto da Carlo Conti. La loro ospitata come sempre è stata un grande successo.

Romina Power e Albano Carrisi ospiti a Top 10

I due sono stati ospiti della prima parte della puntata ed hanno giocato insieme agli ospiti e si sono tanto divertiti, ma soprattutto hanno fatto divertire i telespettatori a casa. Una volta approdati sul palco però, sembrerebbe che Albano e Romina siano stati in qualche modo coinvolti in un simpatico siparietto con il conduttore Carlo Conti.

Carlo Conti ricorda un aneddoto legato al mancato bacio al Festival di Sanremo

Quest’ultimo avrebbe ricordato un aneddoto legato alla loro partecipazione al Festival di Sanremo di qualche anno fa, quando dopo tanti anni di pausa sono tornati a cantare insieme. A tal riguardo, il conduttore Toscano avrebbe chiesto a Romina “Albano ti ha baciata poi? Non è tardata ad arrivare la risposta della Power la quale ha detto di no. Ma come sono andate esattamente le cose? “Non ci ritrovavamo tutti e tre insieme da quel Sanremo”, avrebbe detto Carlo Conti. A quel punto, Romina avrebbe detto “Si sono passati alcuni anni”. Il conduttore ricollegandosi poi a questo bacio mancato, avrebbe voluto raccontare un aneddoto proprio alla sua ospite Romina. Sai che Al Bano ha accusato me di aver fatto partire il “Bacio! Bacio!” a Sanremo? E’ stato il pubblico, non io!”. Questa la confessione di Carlo Conti, il quale ha colto l’occasione per fare chiarezza su questo aspetto.

Le anticipazioni di Carlo sulla prossima puntata

Ad ogni modo, finito questo simpatico siparietto, il conduttore ricollegandosi alla presenza di Albano e Romina ha fatto un’anticipazione sulla prossima puntata di Top 10. Con l’occasione, il conduttore ha anticipato al suo pubblico che la prossima puntata andrà in onda non di venerdì ma sabato 29 e che ospite in studio ci sarà Antonello Venditti. “Avremo con noi Antonello Venditti e giocheremo con le classifiche legate alle sue canzoni”, queste le anticipazioni di Carlo Conti che tra l’altro nella prossima puntata avrà anche come ospite Raf.