Che tempo che fa, Fabio Fazio attaccato duramente “Ha invitato più volte …”

Questa sera torna una nuova puntata di Che tempo che fa, ovvero il programma condotto da Fabio Fazio che come al solito sarà spalleggiato dalla sua compagna d’avventura Luciana Littizzetto. Sembrerebbe che nelle scorse ore però sia sorta da una sorta di polemica che in qualche modo ha messo in imbarazzo il conduttore. Ma cosa è accaduto e di che tipo di polemica ti tratta?

Che tempo che fa, in studio ospite ancora una volta Enrico Letta

Sembrerebbe che nella puntata di questa sera domenica 23 maggio 2021, a Che tempo che fa ci sarà ancora una volta ospite Enrico Letta. Quest’ultimo era stato già ospite nel programma di Fazio circa un mesetto fa e adesso sarà ancora una volta protagonista della puntata di oggi. Sembrerebbe che Fazio abbia deciso di ospitare ancora una volta Enrico Letta per parlare della polemica sorta proprio in questi ultimi giorni riguardo la proposta da lui avanzata. Si tratterebbe di una proposta che riguarderebbe la tassa di successione progressiva. Enrico Letta avrebbe deciso in settimana di presentare quindi una proposta ovvero quella di istituire una tassa di successione progressiva che sarebbe valida soltanto per i patrimoni che hanno un certo valore e che vanno a superare il milione di euro. Attraverso questi soldi, secondo quanto riferito da Enrico Letta, si potrebbero andare a finanziare i neo- diciottenni.

La proposta di Enrico Letta bocciata anche dal Premier Draghi

Ad ogni modo, questa sua proposta non è piaciuta affatto agli altri esponenti del governo e allo stesso Mario Draghi. Quest’ultimo, che è il premier sembra aver bocciato categoricamente questa proposta di Enrico Letta. Anche Matteo Salvini ha voluto dire la sua al riguardo. “Assurdo che Letta e Pd continuino a pensare nuove tasse. È giusto aiutare i giovani, ma la proposta della Lega è tassare le multinazionali stranieri che fanno affari in Italia e non pagano le tasse. Penso ad Amazon, 350 miliardi di fatturato, 44 miliardi di ricavi in Europa e pochi spicci di tasse pagate in Italia”. Queste ancora le parole dichiarate dal leader della Lega.

Le parole di Guido Crosetto mettono in imbarazzo Fabio Fazio

Ma a parlare in queste ultime ore, sembrerebbe essere stato anche Guido Crosetto il quale In realtà ha lanciato una sorta di polemica anche nei confronti di Fabio Fazio. Quest’ultimo a dire di Crosetto, sarebbe colpevole di aver invitato più volte Enrico Letta nel suo programma a discapito di altri esponenti del mondo della politica, una tra tutti Giorgia Meloni. “È stato più volte da Fazio a Che tempo che fa Enrico Letta, nei due mesi da segretario del Pd, che Giorgia Meloni negli ultimi 8 anni da presidente di Fdi. Con dati così dovrebbe spostarsi su La7”. Questa la dichiarazione rilasciata da Guido Crosetto che in qualche modo ha messo un po’ a disagio il conduttore di Che tempo che fa.