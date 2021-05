I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli al veleno dopo l’abbandono di Samantha Togni “Ci abbiamo messo più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno I fatti vostri, storica trasmissione targata Rai, che negli anni ha visto tantissimi conduttori succedersi nella conduzione tra cui l’amatissimo e compianto Fabrizio Frizzi, sta per terminare la stagione come tutte le altre trasmissioni televisive e ci si chiede per l’anno prossimo chi la condurrà. In un primo momento si era escluso che tornasse Giancarlo Magalli ma poi è stato lui stesso a confermare che ci sarà ancora anche se con delle riserve.

Samantha Togni lascia la co conduzione de I fatti Vostri

Samantha Togni quest’anno ha affiancato Giancarlo Magalli nella conduzione de I fatti vostri e pare che il rapporto sia filato liscio senza alcun problema.

Però, nonostante questo, la Togni ha fatto sapere, dando la notizia come certa, che lei non tornerà a condurre la trasmissione l’anno prossimo perchè ha voglia di cambiare. A NuovoTv, Magalli ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha detto che Samantha “è una persona adorabile” e poi ha aggiunto che con lei è andato tutto bene ma la ballerina preferisce per l’anno prossimo continuare a dedicarsi al suo programma “Domani è Domenica”.

Mentre la diretta interessata ha spiegato: “Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.

Per qualche tempo si è anche detto che dietro le quinte ci fossero un po’ di tensioni ma questa vice è stata smentita dai diretti interessati.

Giancarlo Magli dice “ci abbiamo messo più a trovarne una sbagliata che tre giuste”

Giancarlo Magalli, dal canto suo, ha detto che, se pur intenzionati a tornare alla conduzione l’anno prossimo de I fatti vostri non lo vuole fare per l’intero anno ma vorrebbe una staffetta e lui vorrebbe condurrefino a dicembre perché ha aggiunto: “mi devo disintossicare”.

Infatti, Magalli ha spiegato: “Per quattro mesi uno ce la fa, ma otto sono propri tanti. Mi piacerebbe condurlo sino a Natale, anche se già mi si sovrapporrebbero i due programmi. Mi devo disintossicare”.

Poi Magalli ha parlato anche delle donne che lo hanno affiancato nella conduzione: Laura Forgia a Roberta Morise e Samanta Togni, dichiarato che a lui sono piaciute tutte davvero tanto e poi ha aggiunto lanciando una frecciata ad Adriana Volpe :“Ci abbiamo messo di più a trovarne una sbagliata che tre giuste”.

E poi, quando a Magalli è stato chiesto chi avrebbe deciso che la Togni l’anno prossimo non ci sarà più, lui ha risposto: “Mi ha lasciato lei, certo, sono sempre le mie partner tv a lasciarmi”.