È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici diretta su Lucio Presta: “E’ il mio agente e io so bene che lui lo odia …”, momenti di imbarazzo in studio e nessuno parla più

Antonella Clerici è, da sempre, una donna molto simpatica e vera, diretta e questo lo dimostra anche con il rapporto che ha con i suoi telespettatori. Antonella è sempre pronta a dire ciò che pensa e non si è mai nascosta sia quando ha rivelato di essere rimasta ferita dalla sostituzione con Elisa Isoardi quando lei aspettava la sua bambina Malle e, pronta a tornare le è stato impedito di farlo, sia quando è felice per qualcosa che le accade nella sua vita privata e lo racconta al suo pubblico mettendolo al corrente sempre di ogni aspetto della sua vita.

A lei piace interagire con il pubblico e raccontare della sua vita e farsi raccontare.

Antonella Clerici dice su Lucio Presta “io lo conosco bene e vi dico che lui lo odia”

Ieri Antonella Clerici ha iniziato la sua trasmissione, come al solito a mezzogiorno, vestita di verde e stava benissimo perchè è un colore che le dona sia per il colore della carnagione che per quello dei capelli.

Appena iniziata la puntata ha svelato qualcosa di Lucio Presta, il suo agente nonchè marito di Paola Perego.

E’ accaduto che mentre presentava la prima ricetta, quella di Fulvio Marino, il cuoco le ha detto che stava molto bene vestita di verde e le ha fatto grandi complimenti.

E la Clerici, ringraziandolo, ha però aggiunto: “è un colore che mi piace ma che indosso poco perché il mio agente lo odia”.

E Marino le ha detto: “Mi piace molto il verde” e a quel punto la Clerici scherzando ha detto sempre su Presta: “Già il bosco della nostra scenografia gli dà un certo fastidio. Ora, vedendomi in tv, sarà inorridito. Io non sono superstiziosa, a me piacciono tutti i colori”.

Serena Bortone su Antonella Clerici “Sono contenta di andare in onda dopo di lei”

Qualche giorno fa, Serena Bortone ha speso belle parole sulla collega Antonella Clerici e ha detto: “Sono felice di andare in onda dopo la trasmissione di Antonella Clerici e fare questa staffetta anche con Alberto Matano, che viene dopo di me”.

E poi, intervistando la chef Chloe Facchini che è nel programma E’ sempre mezzogiorno ha detto: “Antonella è una persona aperta”.

E Chloe Facchini confermando le parole della Bortone ha commentato su Antonella Clerici: “ E’ una persona super aperta di mente. Per lei non esiste la differenza…”