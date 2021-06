Adriana Volpe, dopo l’attacco del suo ex marito, arriva in trasmissione e accade che …

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe non sta vivendo giorni facili perché dopo la separazione, l’ex marito, Roberto Parli la sta attaccando e lei ogni volta prova a difendersi.

Qualche giorno fa Parli ha scritto un post sui social accusandola di far girar in casa davanti alla figlia un uomo nudo, Marco Profeta, grandissimo amico della Volpe.

Vediamo cosa è successo.

L’ex marito l’accusa di far girare per casa un uomo nudo, la replica della Volpe

Adriana Volpe è stata accusata dall’ex marito Roberto Parli, con un post scritto sui social, ma del quale poco dopo ha chiesto scusa, di far girare per casa un uomo nudo davanti alla loro figlia, la piccola Gisele.

Di fronte a questo attacco la Volpe ha risposto sempre sui social: “Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito”.

E’ poi anche intervenuto l’gente della Volpe, Marco Durante che ha detto: “Contro di lei gelosia possessiva … Trovo infantile, se non vile, prendersela via social con i deboli per poi cancellare ciò che si è scritto”.

E, ancora: “Sono stufo di vedere e leggere a giorni alterni, oggi attacchi scomposti e domani candide carezze. Non entro nel merito delle questioni private, anche se LaPresse gestisce il management e la comunicazione di Adriana Volpe. Mi soffermo solo sul fatto che un uomo, un compagno, un marito, o ex che sia, dovrebbe sempre avere riguardo delle proprie compagne, delle madri dei propri figli e non insultarle o umiliarle spargendo falsità su di loro”.

E poi Marco Durante aggiunge anche: “Chiunque lo conosca sa che è un uomo sensibile e unico che ha aiutato in tutti questi mesi Adriana. Ma è bene sapere con serenità che è gay, dunque è oltremodo male indirizzata qualsiasi gelosia ostinatamente possessiva, che a ben vedere sarebbe in ogni caso mal riposta. Lui è un mio amico che, come Adriana, difenderò fino alla fine”.

E poi ha concluso così: “Spero che il signor Roberto, che non ho piacere di conoscere, plachi le sue intemperanze e si faccia un esame di coscienza, pensando al bene e alla crescita di sua figlia, bambina strepitosa. Un consiglio che mi corre l’obbligo di dare, da uomo, da marito, da padre. Ora basta caro Roberto, LaPresse è schierata totalmente con loro”.

Adriana Volpe, per il suo compleanno le fanno una sorpresa in studio e lei commenta: “Grazie per l’affetto, ne avevo proprio bisogno”

Ieri, Adriana Volpe ha compiuto 48 anni e in trasmissione, in diretta, a Ogni mattina i suoi colleghi le hanno fatto una sorpresa, organizzandole una festicciola.

In più ci sono stati vari amici vip che hanno registrato un messaggio e glielo hanno fatto recapitare: Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Michele Cucuzza, Roberta Capua e Mara Santangelo.

E lei, commossa e felice ha detto: “Non mi aspettavo di essere inondata da questo grande affetto sin da questa mattina. Vi ringrazio perché ne avevo proprio bisogno… Ho la lacrima facile”.