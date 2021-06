Elisabetta Gregoraci nella bufera, Roberto D’Agostino “non ha pagato nemmeno una fattura” e lei replica al veleno “stai ledendo la mia immagine ed io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci è stata una delle principali protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello vip dove ha ottenuto un grande successo. L’ex moglie di Flavio Briatore in realtà è stata proprio una delle protagoniste più discusse di questa quinta edizione del reality di Canale 5 e di lei si è tanto parlato in questi ultimi mesi anche per un possibile ritorno di fiamma con il suo ex marito. Ma come stanno davvero le cose?

Elisabetta Gregoraci trascinata in tribunale?

Ad ogni modo, in questi ultime ore si è diffusa una indiscrezione secondo la quale Elisabetta Gregoraci sarebbe stata trascinata in tribunale. L’esclusiva è stata lanciata da Dagospia ovvero il noto sito di Roberto D’Agostino secondo cui la conduttrice sarebbe stata accusata da parte della sua ex agenzia di non avere pagato alcune fatture. “Dopo più di tre anni di collaborazione, Elisabetta Gregoraci non ha pagato nessuna fattura al gruppo “Lapresse” – e dopo un’offerta a stralcio giudicata ridicola, l’agenzia porta in tribunale la sua ex assistita”. Questa l’indiscrezione lanciata proprio dal sito Dagospia, parole che hanno immediatamente fatto scattare la replica da parte della stessa Elisabetta Gregoraci.

La showgirl deve dei soldi alla sua ex agenzia?

Quest’ultima avrebbe voluto dire la sua facendo il punto sulla situazione e dicendo che in realtà le cose stanno in modo differente. A dire dalla showgirl quindi l’agenzia di Marco Durante, ovvero quella alla quale ha preso parte per diverso tempo, avrebbe preteso da lei delle somme non dovute e quindi per questo motivo non saldate. “Caro D’Agostino, quanto da te pubblicato sui miei rapporti con la Presse contiene notizie non vere e gravemente lesive della mia immagine“. Sono state queste le parole dichiarate da Elisabetta Gregoraci la quale sembra sia rimasta piuttosto stupita nel leggere queste dichiarazioni che in qualche modo hanno leso la sua persona.

La replica di Elisabetta

Poi l’ex gieffina ha voluto anche ribadire il fatto che il suo rapporto professionale con l’agenzia in questione si esaurito nel mese di settembre 2019 e che da quel momento ha soltanto preso parte al GF vip. “I miei legali sono da tempo in contatto con i legali de La Presse al fine di individuare una soluzione condivisa che ponga fine ad ogni reciproca contestazione e ti segnalo che questa era stata recentemente concordata tra i legali e si aspettava soltanto la firma delle parti”. Queste ancora le parole di Elisabetta Gregoraci che ha voluto spiegare quindi come stanno in realtà le cose, scendendo anche nei particolari perché proprio non le va di passare per quella che non è. A dire dalla showgirl, inoltre, l’agenzia adesso nonostante abbia un accordo vorrebbe cambiare il contenuto di quest’ultimo in modo da sfruttare anche lo stesso sito di Dagospia per screditare la sua persona.