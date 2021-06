Don Matteo, “Sabrina Ferilli prenderà il posto di Natalina” e Nino Frassica, fuori di sé risponde sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai ricominciate le riprese della nuova stagione della fortunatissima serie tv Don Matteo, che racconta le vicende che ruotano intorno al parroco di un paese, appunto Don Matteo.

Il cast, sempre lo stesso da tantissimi anni è quello a cui i fans sono più affezionati e mal sopporterebbero una sostituzione di qualche attore. Questo è stato dimostrato quando si era vociferato che al posto di Don Matteo sarebbe arrivato un volto amatissimo del piccolo e grande schermo, Raoul Bova che, però in quel ruolo i fans proprio non lo volevano perchè Don Matteo è per tutti, da sempre, Terence Hill.

Terence Hill sostituto da Raoul Bova nel ruolo di Don Matteo

Quando qualche giorno fa era iniziata a girare la voce che Terence Hill sarebbe stato sostituto da Raoul Bova nel ruolo di Don Matteo che da sempre, da quando è iniziata la serie, è stato appunto di Terence Hill, il web si è rivoltato contro questa decisone e sui social è anche intervenuto Nino Frassica che in moro lapidario ha scritto sulla sua pagina ufficiale “Terence Hill è Don Matteo e Don Matteo è Terence Hill”.

Anche Raoul Bova, diretto interessato, ha detto la sua a questo proposito: “Su Don Matteo non possiamo ancora dare un giudizio, un parere perché comunque è stata un’idea della Rai e del produttore quella di pensare a questa ipotesi, di un omaggio nei confronti di Terence Hill. Ci sarà questo inserimento, ma stanno scrivendo e cercando di rispettare le sensibilità di tutti gli spettatori che amano Terence Hill. Entriamo in punta di piedi”.

Sabrina Ferilli prenderà il posto di Natalina e Nino Frassica commenta sul web

Ora, però, c’è una nuova voce che gira in rete e cioè quella che indica Sabrina Ferilli come la nuova Natalina.

E, anche in questo caso ha preso la parola, sempre sui social Nino Frassica che ha scritto: “Nathalie Guetta è Natalina. Sul web si parla anche di Sabrina Ferilli che prenderà il suo ruolo ma Natalina è Nathalie Guetta”.

Dal canto suo Natalie Guetta, recentemente, aveva rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in occasione della quale aveva detto: “Come i cornuti, ci ho ripensato. Non ne potevo più di Natalina, dopo 20 anni mi ero stancata. Ma ora sarei pronta a morire pur di girare un’ultimissima serie di ‘Don Matteo’, sempre che si faccia”.