Vittorio Sgarbi mai visto così “Il reparto di oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma ….”

Vittorio Sgarbi lo conosciamo tutti per essere un grande critico d’arte ed anche un politico e noto personaggio televisivo. Purtroppo in questi ultimi giorni, sembra che il noto opinionista e critico d’arte abbia annunciato di essere gravemente malato. La confessione è arrivata a La zanzara uno show radiofonico che va in onda su Radio 24 e condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani. La notizia è stata accolta con grande dolore da tutti i fan e non solo e tanti sono stati i commenti arrivati in suo sostegno.

Vittorio Sgarbi annuncia di essere gravemente malato

“Resistere, resistere, resistere”, sono state queste le parole dichiarate da Vittorio Sgarbi nel corso della sua intervista rilasciata a La zanzara. Nonostante la confessione piuttosto dolorosa, sembra che Vittorio Sgarbi non abbia rinunciato al suo sarcasmo e alla sua ironia. Ha infatti detto di avere un “cancro alle p***e”. Molto probabilmente Vittorio ha utilizzato questa sorta di ironia per poter in qualche modo rendere meno dolorosa e pesante questa confessione che ha lasciato tutti senza parole. A distanza di qualche settimana, adesso il critico d’arte è tornato sui social per fare un altro annuncio e questa volta sembra che sia stato più che positivo.

Il critico d’arte ha sconfitto il cancro

Sembrerebbe infatti che il noto opinionista abbia sconfitto il cancro. “È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene”. Queste le parole del critico d’arte il quale ha voluto anche ringraziare tutti i medici ed i sanitari che si sono presi cura di lui ed anche tutte le persone che gli sono state vicine. “Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma”. Queste ancora le sue parole, con le quali ha voluto ringraziare davvero tutti quanti, ma soprattutto i sanitari che lo hanno curato e sostenuto in queste settimane molto dure e dolorose.

I ringraziamenti di Vittorio Sgarbi

” Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei ‘sgarbi’. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! In c***lo alla balena. E alle capre”. Queste ancora le sue parole. Brutto periodo per Vittorio Sgarbi si è concluso fortunatamente nel migliore dei modi. Va detto che fortunatamente Sgarbi non ha avuto alcuna metastasi e questo ha fatto sì che potesse guarire dal cancro. Per chi non lo sapesse, nei mesi scorsi Vittorio ha dovuto anche superare un altro momento molto difficile dopo aver contratto il coronavirus. Ce n’è voluto di tempo prima che tornasse negativo e potesse tornare alla sua vita di tutti i giorni.