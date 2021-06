Joe Bastianich, attimi di terrore durante un volo per un folle a bordo, lo chef riprende tutto quello che è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Joe Bastianich ha vissuto momenti di vero terrore durante un volo e ha testimoniato con un video, che poi ha postato sui social, quanto è accaduto a lui e agli altri passeggeri che si trovavano sullo stesso aereo.

Joe Bastianich era su un volo Delta e, tra i passeggeri, c’era un uomo che ha dato in escandescenza terrorizzando tutti.

Joe Bastianich vive momenti di terrore sul volo Delta

Joe Bastianich ha raccontato e poi ha mostrato il video che riprendeva la scena accaduta a bordo dell’aereo di un uomo che: “Urlava che dovevamo atterrare. Era un folle”.

Il volo era della Delta Air Lines e, ad un certo punto, un uomo fuori di sé, probabilmente perchè aveva assunto sostanze stupefacenti, è andato verso la cabina di pilotaggio urlando che bisognava atterrare. Sono intervenute diverse persone che sono riuscite a fermarlo, prima, però, legandolo.

Il giudice di MasterChef ha ripreso la scena con il suo telefonino e ha postato il video

sul suo canale Instagram.

Il volo era quello della compagnia di bandiera statunitense, Delta Air Lines, 386 decollato da Los Angeles e diretto a Nashville e, mentre riprendeva la scena da film, il giudice di MasterChef spiegava: “Un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare”. E poi ha aggiunto “non drogatevi” facendo capire che il motivo di quel momento di follia era stato proprio la droga.

La spiegazione di Joe Bastianich

Joe Bastianich ha spiegato così: “Alcuni passeggeri coraggiosi lo hanno bloccato, immobilizzato a terra e poi lo hanno legato”. Nel filmato che lo chef ha postato si vede un uomo a cui avevano legato i piedi e i polsi con del nastro di plastica giallo che veniva trascinato per terra.

Il pilota ha comunque dovuto fare un atterraggio di emergenza a Albuquerque, nel Nuovo Messico, mentre si trovavano a metà del viaggio.

In aeroporto ad attendere l’uomo c’erano le forze dell’ordine e in quello scalo i passeggeri hanno dovuto attendere diverse ore fino a quando l’uomo non è stato identificato.

Lo chef nel video postato sui social dice: “Quindi oggi è successo questo: volo Delta n. 386 da LAX a BNA, un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l’aereo doveva atterrare…”.

Per fortuna solo un grande spavento e poi il volo è ripreso e tutto è andato nella norma.