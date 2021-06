Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Arisa, “E’ una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa è una nota cantante italiana, la quale come tutti sappiamo è stata diverse volte protagonista al Festival di Sanremo dove ha anche vinto il primo posto della sezione Giovani nel 2009 con un brano molto simpatico e amato dagli italiani, ovvero Sincerità. Da quando è arrivata per la prima volta su questo prestigioso palco, la cantante ha davvero avuto un grande successo, ma soprattutto è stata anche protagonista di una vera e propria trasformazione. Non parliamo di una trasformazione soltanto da un punto di vista artistico, ma anche fisico.

Arisa, la trasformazione fisica della cantante

Ricorderete sicuramente quando la cantante si è presentata la prima volta sul palco dell’Ariston con i capelli molto corti ed un look piuttosto stravagante. Negli anni, poi ha completamente trasformato il suo look, portando anche i capelli molto lunghi e cambiando anche il colore. Ha cambiato, però anche il modo di vestire e se all’inizio della sua carriera spesso si presentava piuttosto accollata, adesso ama mettere in mostra le sue forme, senza però mai scendere nel volgare.

Una lettrice di Nuovo Tv critica la cantante e chiede il parere di Maurizio Costanzo

Non c’è sicuramente nulla di sbagliato nel voler mostrare il proprio fisico, ma ovviamente è andata incontro ad alcune critiche arrivate perlopiù sui social network. Ma non solo, visto che una lettrice di Nuovo TV, pare che nella rubrica seguita da Maurizio Costanzo abbia avuto proprio da ridire nei confronti di Arisa. Nello specifico, pare che la lettrice abbia chiesto un parere proprio a Maurizio Costanzo riguardo il fatto che Arisa molto spesso non perda occasione per mostrare le proprie forme.

La risposta di Maurizio Costanzo non è tardata ad arrivare, in difesa della cantante

Il marito di Maria De Filippi però sarebbe sceso in campo proprio in difesa di Arisa. Ecco le sue parole: “Parliamo di una cantante e di un personaggio televisivo, è normale che si comporti così“. Nello specifico alla lettrice pare che non siano piaciuti più che altro alcuni scatti di Arisa.” Mi rendo conto che Arisa sia una donna dello spettacolo, oltre che una cantante, però non capisco l’esigenza che ha di spogliarsi per “celebrare” il corpo. Fai la cantante? Allora canta!”. Questo nello specifico quanto scritto dalla lettrice, chiedendo il punto di vista di Maurizio Costanzo. La risposta di quest’ultimo non è tardata ad arrivare. “E’ ovvio che si mette in mostra per farsi guardare e apprezzare. Arisa è dotata di una grande femminilità”.