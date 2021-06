Federica Panicucci pubblica una foto con il compagno e il web commenta “Non diventate …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci è la nota conduttrice di Mattino 5, la quale da diversi anni ormai sembra essere felicemente fidanzata con Marco Bacini. La loro storia d’amore procede a gonfie vele nonostante comunque molto spesso i due sui social siano parecchio criticati e insultati. Lei in tutti questi anni è diventata sempre più bella e sensuale ed è effettivamente ad oggi, una delle più belle conduttrici del mondo dello spettacolo italiano.

Federica Panicucci, una delle conduttrici più belle e più amate di sempre

Da sempre è stata molto solare e simpatica e grazie proprio a queste sue qualità è riuscita a conquistare l’affetto di milioni di Italiani. Ha avuto un grande successo negli anni 90 quando ha condotto alcuni programmi, soprattutto andati in onda sui canali Mediaset come Festivalbar e in questi ultimi anni è stata invece al timone di Mattino Cinque. Inoltre, sembrerebbe essere particolarmente attiva anche sui social network, dove soprattutto su Instagram ha raggiunto un successo straordinario. Proprio su Instagram Federica ha un grande seguito, visto che ha da poco raggiunto un milione di follower che ogni giorno la seguono sempre con tanto affetto.

Un grande seguito sui social, dove è molto attiva

Lei tra l’altro è particolarmente attiva sui social dove spesso pubblica delle foto soprattutto in compagnia del suo fidanzato. Proprio nelle ultime ore la nota conduttrice sembra aver condiviso con il suo pubblico una foto che la ritrae proprio al fianco del suo amato Marco. Tanti sono i commenti arrivati sotto alla foto in questione e fra i tanti, sembrerebbe che uno nello specifico non sia passato inosservato.

Federica pubblica una foto in compagnia del fidanzato, tra i commenti un avvertimento

In questa foto Marco e Federica sono piuttosto sorridenti ed hanno alle loro spalle una bellissima piscina e ovviamente loro sono in costume. Insomma, con la pubblicazione di questa foto la conduttrice ha voluto rendere partecipi tutti i suoi fan e follower di ciò che ha fatto durante in weekend. La conduttrice sembra infatti avere trascorso un fine settimana insieme al suo fidanzato all’interno di un Resort che si trova sulle rive del Lago di Garda. Tra i tanti commenti arrivati sotto al post di utenti che hanno scritto quanto siano belli e fortunati, un utente avrebbe invece lanciato un vero e proprio avvertimento. “Non diventate troppo social che poi la gente inizia a gufare”. Questo quanto scritto da un utente Social commento che inevitabilmente non è passato inosservato, ed al quale la conduttrice pare non abbia ancora risposto.