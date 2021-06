Alberto Matano, Stefania Orlando gli dice “Sei bello” e lui la sorprende rispondendole che …

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano è certamente stanco, dopo una stagione al timone de La vita in diretta e non vede l’ora di andare in vacanza come tutti quelli che avendo lavorato per un anno, aspettano con ansia il meritato riposo.

Alberto Matano, infatti, pur amando tantissimo la trasmissione che conduce, appunto La vita in diretta è anche molto felice che si stiano avvicinando le vacanze e che potrà finalmente godersi il riposo di tre lunghi mesi estivi per poi ricominciare a settembre più carico che mai. Infatti, è stato lui stesso a dare la notizia che ci sarà ancora alla terza sua stagione di La vita in diretta.

Stefania Orlando dice ad Alberto Matano che è bello e lui le risponde

Stefania Orlando dopo essere uscita dalla Casa del grande fratello vip è spesso ospite da Alberto Matano a La vita in diretta e la prima volta che andò il giornalista calabrese la accolse con tante parole bellissime sottolineando che quella era casa sua dopo aver lavorato pe tantissimi anni in Rai.

Il rapporto tra loro due è molto bello e non nascondono di essere tanto amici anche quando le telecamere non sono accese.

La Orlando, che nel programma Il grande fratello vip si è classificata al terzo posto, dietro Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, che ha vinto, ora è spesso ospite non solo da Alberto Matano ma in tante altre trasmissioni televisive.

Da qualche giorno è anche uscito il suo disco “Bandolero”.

Stefania Orlando, durante una delle ospitate a La vita in diretta ha “corteggiato” in amicizia il padrone di casa e gli ha detto: “Oggi Alberto è particolarmente bello!” facendo una stories e poi pubblicandola sui social.

E Matano, che non si è affatto sottratto a questo siparietto divertente ma ha, ancora una volta mostrato di non essere più il conduttore ingessato che era quando conduceva il tg o anche agli esordi della conduzione de La vita in diretta, le ha risposto, sorridendo, così: “Perchè si avvicina la fine!”.

Stefanio Orlando dice la sua sulla vicenda occorsa a Sangiovanni

Stefania Orlando, dopo la vicenda occorsa al cantante di amici che, vestitosi di fucsia, è stato bullizzato per strada, ha detto la sua esprimendo così: “Non bisogna ruolizzare le persone. Le parole, poi, hanno un peso ed è giusto che vengano denunciate. Se soltanto una persona, in più, capisce l’importanza di tale denuncia, abbiamo fatto un passo in più”.