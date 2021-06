La vita in diretta, Barbara Alberti un fiume in piena “La cosa che più …”

0 SHARES Condividi Tweet

La questione vaccini anti covid sembra che stia generando tante polemiche soprattutto in queste ultime settimane. Nonostante la campagna vaccinazioni stia andando molto bene e sono ormai tantissimi gli italiani vaccinati, si continua a discutere sulla loro efficacia o meno ed anche sulla loro pericolosità. In diverse trasmissioni televisive non si fa altro che parlare del covid e dei vaccini.

Vaccini anti-Covid, ancora tante polemiche e discussioni in tv

I vari ospiti nei programmi televisivi, ovviamente dicono ed esprimono la propria opinione e lo stesso ha fatto Barbara Alberti, nel corso della puntata de La Vita in Diretta dello scorso 16 Giugno. Sembra che nel salotto di Alberto Matano nel corso della puntata andata in onda ieri mercoledì 16 giugno, si sia parlato ancora una volta di vaccini e del fatto che questi coprano o meno le varianti. In studio pare ci fosse ospite proprio Barbara Alberti, la quale senza mezzi termini ha voluto dire la sua al riguardo.

Barbara Alberti a La vita in diretta, lo sfogo della scrittrice

La scrittrice, sembrerebbe essere stata protagonista di un vero e proprio sfogo nel salotto di Alberto Matano durante la puntata de La vita in diretta del 16 giugno. “Ti sentivi bucato tu proprio trafitto, ingannato. Ieri il prof. Matteo Bassetti ha dato questa bellissima notizia che comunque si è protetti al 90 per cento con le due dosi”. Sono state queste le parole dichiarate da Barbara Alberti, la quale poi non ha perso occasione per lanciare una critica a coloro che non fanno altro che lanciare degli allarmismi, non soltanto in televisione ma anche sul web.

La frecciatina nei confronti degli allarmisti

“La cosa che mi ha più interessata e sollevata in questi giorni è il fatto che poi, io ascolto molto la radio, c’era un bombardamento sul fatto che “le varianti bucano il vaccino. E’ tutto sperimentale. Ci è caduta questa tegola in testa, già ci è stato fatto questo miracolo di fare i vaccini ad un tempo record, straordinario”. Queste ancora le parole dichiarate dalla nota scrittrice che ospite nel salotto di Alberto Matano, ha voluto esprimere la propria opinione più che positiva riguardo i vaccini anti-covid e la campagna vaccinazioni in generale. Soltanto qualche mese fa, la nota scrittrice era stata anche protagonista di una sorta di polemica sulla pandemia e sul fatto che questa avesse fatto una vera e propria “strage di vecchi”.