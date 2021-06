Achille Lauro a casa Ferragnez vede la piccola Vittoria Lucia Ferragni e …

0 SHARES Condividi Tweet

Siamo tutti abituati a vedere Achille Lauro nelle vesti di cantante rock, dagli outfit molto particolari, a partire dal trucco a finire ai tatuaggi presenti anche sul suo volto. Spesso anticonformista, Achille in questi anni abbiamo imparato a conoscerlo in questo modo, eppure nel suo intimo nasconde un lato piuttosto dolce e tenero. Nelle ore scorse Achille si è presentato al suo pubblico in una veste del tutto inedita, tanto che molti fan avrebbero addirittura fatto fatica a riconoscerlo e non stiamo parlando del suo aspetto fisico. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Achille Lauro, il cantante mostra un nuovo lato di sè

inedito

Come abbiamo avuto modo di anticipare, sembra che nelle scorse ore Achille si sia presentato al suo pubblico in una veste del tutta inedita. L’artista del Festival di Sanremo, che proprio quest’anno alla 71esima edizione ha partecipato come ospite speciale di tutte e cinque le serate, sembra aver voluto nelle scorse ore mostrare un lato di se del tutto diverso. Nello specifico Lauro ha incontrato proprio nella giornata di ieri la piccola Vittoria Lucia Ferragni, ovvero la figlia del noto cantante Fedez e della più famosa fashion blogger di tutti i tempi, Chiara. Pare che alla vista della piccola Vittoria, che oggi ha 2 mesi e mezzo, il cantante non abbia potuto fare a meno che mostrare il suo lato così tenero e si sarebbe lasciato andare anche a tante coccole e grattini sul pancino.

Il cantante incontra la piccola Vittoria Ferragni e rimane stregato

Achille sembrerebbe essere rimasto completamente stregato dalla vista della piccola Vittoria e lo ha dimostrato con il suo approccio alla bambina. Tutti i fan sarebbero rimasti piuttosto stupiti nel vedere il cantante approcciarsi in quel modo ad una bambina, visto che in genere sono abituati a vederlo in una veste più dura e aggressiva. Anche Achille, ha un animo buono e dolce e come si dice in questi casi, l’apparenza molto spesso inganna.

Il brano Mille presentato da Fedez, Achille e Loretta è già un tormentone

Ricordiamo che proprio il cantante in quest’ultimo periodo è stato tanto vicino a Fedez, visto che insieme ad Orietta Berti hanno presentato un nuovo brano, intitolato Mille che è già diventato un vero e proprio tormentone. Sembra che il brano sia stato lanciato soltanto da pochi giorni, ma abbia già conquistato il primo posto sulla classifica Spotify ed abbia raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni su Youtube.