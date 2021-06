Maurizio Costanzo senza freni su Marco Liorni “non ce lo vedo a fare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Liorni è un bravissimo conduttore televisivo apprezzato non solo dai telespettatori ma anche da molti colleghi e personaggi delle televisione e del mondo dello spettacolo. Nello specifico ad esprimere delle bellissime parole nei suoi confronti è stato Maurizio Costanzo. Ma, quali sono state le parole espresse dal noto giornalista?

Marco Liorni apprezzato da Maurizio Costanzo

Marco Liorni è uno dei conduttori Rai più apprezzati per la sua bravura e per la sua simpatia. Molti lo hanno conosciuto diversi anni fa come inviato del Grande Fratello ma da allora la sua carriera è stata segnata da una serie di grandi successi che lo hanno portato, oggi, ad essere uno di conduttori più amati. Proprio recentemente Liorni è tornato in televisione come conduttore di un game show televisivo ovvero ‘Reazione a catena-L’intesa vincente’. Un programma molto amato attraverso il quale il presentatore riesce, come sempre, a far notare la sua bravura e il suo talento. Ad esprimere nei suoi confronti delle parole di stima è stato proprio il marito di Maria De Filippi ovvero il giornalista Maurizio Costanzo il quale attraverso le pagine di Libero ha messo ancora una volta in risalto la bravura di Marco Liorni affermando che è nato proprio per fare televisione.

Il pensiero di Maurizio Costanzo

“Appena concluse le puntate di questa stagione di Italia Sì, Marco Liorni si è trasferito su RaiUno, alle 18:45, per Reazione a Catena, un game che aveva già condotto l’anno scorso. Liorni è uno di quei personaggi televisivi che sembrano nati per fare la televisione”. Queste le parole espresse dal celebre giornalista Maurizio Costanzo il quale sempre attraverso le pagine di Libero ha inoltre rivolto ai lettori una simpatica domanda. In riferimento al presentatore di ‘Reazione a Catena’ il marito di Maria De Filippi ha chiesto “Ce lo vedete come direttore d’orchestra?”.

Le parole del giornalista

Reazione a Catena sta riscuotendo un notevole successo. Ad apprezzare la trasmissione, ma anche il presentatore, sono moltissimi telespettatori ma non solo. Anche Maurizio Costanzo, un grande uomo ma anche personaggio della televisione italiana, sembrerebbe essere rimasto colpito dalla trasmissione e dal suo conduttore per il quale ha espresso delle belle parole di stima. Su Libero il giornalista non ha perso l’occasione di esprimere il suo personale pensiero sul noto presentatore Rai a proposito del quale ha inoltre dichiarato “Liorni non ce lo vedo a fare il cantante o l’attore drammatico, è bravo in quello che fa”.