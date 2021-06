Oggi è un altro giorno, Romina Power a ruota libera e la Bortone resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power è andata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e si è raccontata in un modo molto diretto, senza tralasciare nulla anche degli aspetti più intimi della sua famiglia e Serena Bortone ha apprezzato tanta schiettezza e alla fine l’intervista è risultata molto piacevole. Gli ospiti che vanno da Serena Bortone sono sempre molto a loro agio e facendo eccezione per una sola ospite, Vittoria Schisano che non ha apprezzato la padrona di casa per l’intervista che le ha fatto e , soprattutto per i filmati che ha mandato in onda che riguardavano un passato in cui la Schisano non si riconosce più, tutti sono sempre stato molto a loro agio.

Romina Power si racconta da Serena Bortone

Romina Power con Serena Bortone nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno ha parlato tanto di sé.

Ha raccontato delle tensioni che ci sono sempre state tra la madre e Albano, infatti i due non sono mai andati d’accordo a differenza sua che con la mamma di Albano, Iolanda ha sempre avuto un bellissimo rapporto. Infatti, Romina Power ha raccontato di quanto lei la amasse e ha detto: “Aveva un’ingenuità simile a quella dei bambini. Io e lei abbiamo allevato i 4 figli. La più grande conferma di amore che ho avuto da lei è stato quando nel 2013 abbiamo cantato di nuovo insieme con Al Bano a Mosca e lei si è pagata il biglietto da sola in prima fila e si è lanciata su di me per baciarmi”.

Romina Power racconta in che rapporti è oggi con Albano

Romina Power non ha chiaramente nascosto in che rapporti sono oggi lei e Albano e ha detto: “Sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo, fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene”. E poi ha detto parlando solo di se stessa: “Spero di non finire la mia vita sola, da un punto di vista sentimentale”.

Al Bano e Romina, in coppia prenderanno parte alla trasmissione che condurrà Mara Venier, Una voce per Padre Pio che andrà in onda Domenica 4 luglio su Rai 1.

Quella di quest’anno sarà la ventiduesima edizione di Una voce per Padre Pio, trasmissione nata e voluta da Enzo Palumbo. Il programma sarà trasmesso da Pietrelcina, casa natale di Padre Pio e sarà, certamente, seguitissima.

Mara Venier si è detta felicissima e onorata di condurre questa trasmissione.

Tornando a Romina Power, l’ex moglie di Albano ha parlato anche del padre e di quante volte le appare in sogno: «Questi sogni sono venuti fuori quando io ho iniziato a fare delle ricerche su di lui, per capire chi fosse, a quel punto ho iniziato a sognare di mio padre, a volte in situazioni in cui mi immaginavamo che potevamo stare, altri più metafisici».

E poi ha anche raccontato: «Dopo l’arrivo della mia prima figlia ho sentito il bisogno di conoscerlo sul serio. Ho capito che era una persona fantastica, so che avrebbe potuto insegnarmi tanto».

E infine ha detto: «La pace l’ho trovata nel Buddismo una forma che mi completa e che per me non ha discrepanze».