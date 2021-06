Stefania Orlando bomba su una concorrente del prossimo Grande Fratello Vip, “mi ha bloccata sui social perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefania Orlando dopo esser stata una concorrente della scorsa edizione nella casa del grande fratello vip ed essere anche diventata molto amica del vincitore di quella edizione Tommaso Zorzi, ha iniziato ad andare ospite in molte trasmissioni televisive soprattutto a La vita in diretta e con Alberto Matano non ha mai nascosto di avere un bellissimo rapporto di amicizia. Infatti, Alberto Matano la prima volta che la ospitò nel suo programma disse ai telespettatori che la Orlando da lei era come se fosse a casa sua perchè per Stefania, ex moglie di Andrea Roncato per tanti anni gli studi della Rai erano stati casa sua per aver condotto diversi programmi televisivi. Dopo quella puntata Stefania Orlando è tornata altre volte da Matano e tutte le volte i due hanno dimostrato di essere tanto amici.

Stefania Orlando sgancia una bomba

Stefania Orlando sui social ha rivelato ai suoi follower di essere stata bloccata da una sua collega su Instagram. Non ha rivelato nulla di più se non che questa collega parteciperà al prossimo grande fratello vip.

Stefania Orlando ha rivelato: “Oggi ero al telefono con un mio collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti, colleghi, colleghe … E tra questi è venuto fuori il nome di una mia collega, una bellissima donna. Quando si parla degli altri si va su Instagram per vedere le foto, così sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo. Il mio collega così mi manda il link del profilo di questa probabile nuova concorrente del GFVip e scopro… Che mi ha bloccato!”.

Stefania Orlando spiega bene cosa è accaduto

Stefania Orlando, senza mai fare il nome di questa sua collega e bellissima donna, ha anche aggiunto: “Sono stata bloccata da una prossima eventuale concorrente del Grande Fratello Vip. Tra l’altro senza motivo. Stavo pensando però che questa persona non è stata invitata al mio matrimonio: potrebbe essere per questo?“.

E’ iniziata così la caccia al totonome e, fino ad ora sui social i nomi più accreditati sono quelli di Miriana Trevisan e Maria Monsé.

Infatti, i loro nomi stanno girando da tempo come probabile concorrenti del prossimo grande fratello vip ma, al momento, non c’è alcuna conferma in merito né tantomeno le dirette interessate si sono sbilanciate. Bisognerà aspettare o che sia la stessa Stefania Orlando a rivelare il nome o anche qualche scoop di qualche giornale.