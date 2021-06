Aldo Montano al veleno contro le sua ex fidanzata Antonella Mosetti “Con lei non ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Aldo Montano è il noto schermidore italiano ed anche vincitore della medaglia d’oro individuale ai giochi olimpici di Atene nel 2004. Riguardo la sua vita professionale sappiamo tanto, così come in realtà anche della sua vita privata. In passato ha avuto diverse relazioni molto importanti con alcune donne del mondo dello spettacolo. Da alcuni anni invece è sposato con Olga Platini una donna russa di 24 anni. Tra i due c’è una differenza di età non indifferente, visto che Aldo ha appena compiuto 42 anni. I due sono diventati genitori di una bambina di nome Olimpia che ha 4 anni e lo scorso 27 Marzo è nato il piccolo Marino.

Aldo Montano, il noto schermidore parla delle sue ex fidanzate

Ad ogni modo, in queste ultime settimane il noto schermidore ha voluto rilasciare una intervista nel corso della quale ha parlato delle sue ex. In passato Aldo Montano è stato fidanzato con Antonella Mosetti con la quale però a suo dire non ha costruito nulla di importante. È stato anche fidanzato come sappiamo con Manuela Arcuri con la quale sembra abbia ha avuto una bellissima relazione. “Con Antonella Mosetti non ho costruito niente di importante”, ha dichiarato ancora Aldo Montano. Su Manuela Arcuri, ha invece detto “Non ricordo brutti litigi”. Il giornalista nel corso dell’intervista pare che abbia chiesto se effettivamente il fatto di essere stato fidanzato con Manuela gli abbia aumentato la sua popolarità.

La confessione dello schermidore su Manuela Arcuri

A quel punto Montano avrebbe fatto una confessione. “In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: “Manuelona” è stata una di queste. Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori. Fu un puzzle che si completò: Simona mi diede una chance e da lei conobbi l’attrice famosa: per tre anni ha funzionato”. Queste le dichiarazioni di Manuela Arcuri. In passato si era detto che la storia tra Aldo Montano e Manuela Arcuri fosse finita per alcuni litigi piuttosto pesanti e frequenti. Nel corso dell’intervista però il noto schermidore avrebbe in qualche modo fatto intendere che così non è stato. “Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età…”.

E la relazione con Antonella Mosetti?

Poi passa a raccontare anche la sua relazione avuta con Antonella Mosetti, durata circa 7 anni. “Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”. Questo ancora quanto dichiarato. Adesso il noto schermidore sembra essere molto felice al fianco della sua donna della quale sembra essere molto geloso.