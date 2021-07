Il pranzo è servito, Flavio Insinna una furia contro il campione: «Non ti permettere mai più…»

0 SHARES Condividi Tweet

Il pranzo è servito, condotto da Flavio Insinna, ha riportato indietro nel tempo a quando questo bellissimo programma era condotto dal gradissimo Corrado Mantoni nella fascia del mezzogiorno su Canale 5 quando ancora i programmi di intrattenimento a quell’ora erano pochi e tutti condotti dai grandissimi della tv: Mike Bongiorno, appunto Corrado, mentre sulle reti Rai c’era la splendida Raffaella Carrà.

A Il pranzo è servito Flavio Insinna sbotta con il campione “Non ti permettere mai più”, cosa è accaduto

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Il pranzo è servito su Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

Per la seconda puntata consecutiva, a primeggiare, è stato il campione in carica, Franco. Durante il momento dedicato al personaggio misterioso e cioè quando dopo tanti indizi che dà il conduttore il concorrente deve indovinare il personaggio famoso, dopo aver visto solo il primo indizio e cioè la foto di Raffaella Carrà, il concorrente ha dato il nome del personaggio famoso dicendo Frank Sinatra.

Flavio Insinna gli aveva solo detto mostrato la foto della Carrà e lui aveva detto: «È Raffaella Carrà. Ha interpretato un film con Frank Sinatra, Il colonnello Von Ryan». Flavio Insinna, stupito e incredulo ha gli ha detto, fingendo di rimproverarlo: «Non ti permettere mai più di indovinare subito. Noi ci eravamo preparati tutta la notte con mille indizi, c’erano anche i fagioli. Hai fatto piangere Ginevra».

E tutti si sono divertiti molto ad assistere a questo siparietto.

Flavio Insinna come Corrado

Flavio Insinna, che non ha mai nascosto di provare una grandissima ammirazione per Corrado, come tutti i suoi colleghi e come i telespettatori, ha inziato questo nuovo programma dal 28 giugno 2021, alle ore 14.

La prima puntata è cominciata con il filmato di una puntata de Il pranzo è servito condotto da Corrado e così Insinna lo ha ricordato e omaggiato.

Il primo concorrente, Franco è l’attuale campione in carica che fin dal primo gioco, quello del peso della cassetta ha indovinato sbalordendo Insinna che gli ha detto: “E’ incredibile … Sono senza parole, colpo di scena. Ma come hai fatto?“. E poi: “Ti chiamerò l’uomo bilancia“.

Dopo la prima puntata un telespettatore ha scritto così sui social : “Ricordo quando tornavo da scuola e lo vedevo a casa di mia nonna“ e anche “E’ veramente emozionante, bravo Flavio Insinna“.