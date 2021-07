Sanremo 2022, Amadeus “Lo faccio solo alla condizione che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus è un noto conduttore italiano, il quale in questi ultimi anni ha riscosso un successo davvero straordinario. Sappiamo bene che il noto conduttore è stato al timone del Festival di Sanremo, una manifestazione canora molto importante per ben 2 anni con al suo fianco uno degli showman più amati di sempre ovvero Rosario Fiorello. Subito dopo la messa in onda dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, dopo le critiche e le polemiche sorte, Amadeus pare avesse fatto ben intendere che quella sarebbe stata l’ultima sua volta sul palco dell’Ariston come conduttore. In queste ultime settimane però si è tanto vociferato sulla possibilità di una terza conduzione di fila di Amadeus. Che il conduttore abbia così cambiato idea? Facciamo un po’ di chiarezza e cerchiamo di capire cosa è accaduto in questi mesi.

Sanremo 2022, Amadeus verso la terza conduzione di fila

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Amadeus è stato al timone del Festival di Sanremo nella settantesima e settantunesima edizione. Sul finire dell’ultima edizione andata in onda pochi mesi fa, il noto conduttore poi pare avesse fatto ben intendere che quella sarebbe stata la sua ultima volta. Ad oggi però le cose potrebbero essere cambiate e lo stesso Amadeus nel corso di una recente intervista ha fatto ben capire che ci sono buone possibilità di una terza conduzione.

Il conduttore al timone di Arena ’60, ’70, ‘80

Sono state molto significative le sue dichiarazioni rilasciate proprio nel corso della conferenza stampa di Arena ’60, ’70 e ’80. Quest’ultimo sarà un programma che andrà in onda il prossimo mese di ottobre e che vedrà lo stesso Amadeus alla conduzione. Pare che nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma, i giornalisti non abbiano perso occasione nel chiedere se effettivamente nel 2022 lo rivedremo nei panni di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Le parole del noto conduttore sul Festival

“Se sono pronto per un terzo Festival di Sanremo? Diciamo che è sempre, un onore, un prestigio. Ma deve essere all’altezza, si devono creare le condizioni per una manifestazione che non sia inferiore a quella passata. Io ho sempre detto che ho un rapporto splendido con la Rai e con il direttore di Rai Uno Coletta e il vice direttore Fasulo, con cui ho condiviso due Festival importanti e particolari. Ne stiamo parlando, loro sanno che lo farei se fosse un Festival importante, della rinascita, che avremmo già potuto fare. La gente mi ferma per strada e mi ringrazia perché ha percepito le difficoltà nel fare gli ultimi Festival. Stiamo dialogando con l’obiettivo se io possa essere utile a un terzo Festival importante, fatto come si deve fare”. Dopo che le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche, sono stati in tanti a voler commentare sui social. In molti hanno commentato positivamente, dicendo di non vedere l’ora di vedere Amadeus ancora sul palco dell’Ariston.