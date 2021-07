Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi una furia contro Carmelo Abbate “Non parlare male di …”, momenti di tensione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo molto discutere, nelle ultime ore, le parole piuttosto dure espresse dal giornalista Carmelo Abbate il quale durante una delle puntate di Quarto Grado si è scagliato contro l’ex pm Maria Angioni e i programmi che nel corso di queste settimane hanno deciso di ospitata. Sulla questione è però subito intervenuto il conduttore della trasmissione ovvero Gianluigi Nuzzi il quale ha cercato di mettere un freno alla polemica. Ma esattamente, cos’è accaduto?

Il giornalista Carmelo Abbate contro l’ex pm Maria Angioni

Chi segue Quarto Grado avrà sicuramente imparato a conoscere Carmelo Abbate il quale senza alcun timore è solito esprimere i propri pensieri su fatti e persone. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di rete 4 mandata in onda ecco che il giornalista si è scagliato contro l’ex pm Maria Angioni ma anche contro i programmi che in questi mesi hanno scelto di ospitarla. “Credo che abbia fatto dei danni irreparabili, prima come magistrato responsabile delle indagini, che sono state definite pessimi dai giudizi”. Sono state queste le parole espresse da Carmelo Abbate il quale ha poi concluso affermando “C’è qualcosa di mai letto, un giudizio così pesante nei confronti di chi ha diretto le indagini”.

L’attacco ad altri programmi

Carmelo Abbate nel corso del suo intervento nel programma di Rete4 ovvero Quarto Grado ha inoltre citato il pm Roberto Piscitello definendolo un ‘signor magistrato’ impegnato in vere e proprie indagini antimafia e a proposito del quale ha affermato “non si faccia il gioco che è colluso e corrotto perché non si piega“. Non è poi mancato l’attacco, da parte del giornalista, a tutti quei programmi che nel corso di questi mesi hanno ospitato il pm Angioni “Complimenti a tutte quelle trasmissioni che hanno lasciato microfono aperto alla Angioni”, queste le sue parole.

La risposta di Gianluigi Nuzzi

Alle parole espresse da Carmelo Abbate ha subito risposto il conduttore di Quarto Grado, ovvero Gianluigi Nuzzi, il quale ha replicato di non voler fare polemica con altre trasmissioni e anzi, al contrario, ha voluto rivolgere un particolare invito proprio all’ex pm Angioni. Nuzzi ha infatti invitato la donna ad andare nella sua trasmissione quando lo desidera in modo tale da poter fornire delle spiegazioni. “Ne va di tutto, la verità e la sua reputazione. Io cerco sempre di mantenere la barra al centro”, queste le parole di Nuzzi. La Dottoressa Angioni deciderà di accogliere l’invito del presentatore di Quarto Grado oppure no?