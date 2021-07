Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset posta alcune foto e fa una confessione …

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi non starà certamente vivendo un momento molto sereno perchè ha preso la decisione, dopo 25 anni, di lasciare l’azienda dove è cresciuta, Mediaset e di fare ancora non si sa cosa né soprattutto dove.

Dopo il suo annuncio sui social c’è stata la conferenza stampa tenuta da Piersilvio Berlusconi che, innanzitutto era abbastanza sorpreso della decisone della Marcuzzi che anche lui ha appreso dai social e poi l’ha motivata con argomentazioni un po’ contraddittorie. Infatti, da una parte ha detto che Mediaset ormai non fa più contratti al personaggio ma solo su prodotti e dunque la Marcuzzi non ne aveva e non ha, per questo, potuto avere il rinnovo del contratto, poi ha detto che la Marcuzzi ha scelto di andare via e non è stata certo una decisione di Mediaset e poi, ancora, ha detto che, propostole un prodotto e cioè Scene da un matrimonio, lei ha chiesto un cachet troppo alto e dunque il problema è stato di natura economica. In ogni caso, Mediaset, ha anche detto Berlusconi, è pronta a riaccogliere la Marcuzzi laddove lei decidesse di tornare.

Alessia Marcuzzi è giù di umore dopo la scelta di lasciare Mediaset

Certamente, Alessia Marcuzzi non avrà preso la decisione di lasciare Mediaset a cuor leggero perché, dopo tanti anni e tanti successi, non è semplice decidere di andare via. Certo è una scelta sulla quale potrà sempre tornare indietro laddove ce ne siano i presupposti ma, per ora, il suo umore non sembra dei migliori visto che qualche giorno dopo il post che segnava l’addio a Mediaset, ha scritto sempre sui social che dedicava una canzone un pò triste a chiunque in quel momento si sentisse giù dimorale, come probababilmente, era lei stessa.

Alessia Marcuzzi va in vacanza nel paese della mamma, nel foggiano

Quando ci si sente un po’ giù, tristi e malinconici, ciò che accomuna ogni essere umano, è l’esigenza di tornare alle origini e farsi coccolare dalla famiglia e dagli affetti più veri. E, certamente la sensazione che avrà provato Alessia Marcuzzi in queste ore se ha pensato di tornare, dopo più di vent’anni nei luoghi della sua infanzia, nel paese che ha dato i natali alla sua mamma e che l’ha vista sbocciare, da bambina ad adolescente: Roseto Valfortore.

E così sta trascorrendo qui qualche giorno di vacanza, insieme al marito Paolo, alla figlia Mia e al cagnolino Brownie e ha postato alcune foto, tutte bellissime che la ritraggono sorridente accanto alle zie e ,a corredo degli scatti, ha scritto: «Che belli i miei luoghi da bambina».

E poi ha anche spiegato: “Sono trascorsi 35 anni dall’ultima volta che sono venuta a Roseto. È stata un’emozione ritornare nei luoghi della mia infanzia. Ho trovato un paese accogliente, pulito, curato nei minimi particolari e ricco di strutture ricettive. Sono davvero contenta e sorpresa: un motivo in più per farvi ritorno”…

E poi, ancora: “È il paese dov’è nata mia nonna e dove io ho passato un sacco di estati della mia infanzia … Sono tornata qui con parte della mia famiglia e vari cuginetti”.