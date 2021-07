Antonella Elia una furia contro Lele Mora, le accuse sono terribili “Mi ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Elia è la nota showgirl, la quale in questi ultimi anni è stata particolarmente al centro del gossip e sotto i riflettori dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip. In realtà poi, subito dopo quest’esperienza, Antonella insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane hanno preso parte al programma Temptation Island sollevando tra l’altro parecchie polemiche. Poi Antonella è passata al Grande Fratello vip, questa volta come opinionista e ci riferiamo proprio all’ultima edizione andata in onda fino a pochi mesi fa. Soltanto adesso è stata confermata la notizia secondo cui Antonella non sarà più presente nel cast del reality, perché sostituita da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Non ci sarà più nemmeno Pupo come opinionista dopo ben 2 anni. In queste ore, Antonella è stata protagonista anche di un altro siparietto che di certo non è passato inosservato. Ma a cosa ci riferiamo?

Antonella Elia contro Lele Mora, le accuse della showgirl

La nota showgirl pare che in queste ultime ore di sia scagliata contro il famoso agente dei vip, ovvero Lele Mora. Nel corso di una intervista piuttosto recente pare che la stessa abbia parlato del famoso agente dei vip, descrivendo anche il rapporto lavorativo che spesso ha avuto con Lele Mora. Sembrerebbe che la showgirl si sia letteralmente scagliata contro l’agente sostenendo che quest’ultimo sicuramente gli ha fatto fare delle scelte sbagliate e che dunque non è stato poi così tanto positivo per la sua carriera. «Mi ha fatto fare scelte sbagliate. Spremuta e buttata come un limone». Queste le parole di Antonella parlando proprio di Lele Mora il noto agente dei vip.

Pesanti parole sull’ex agente

Pare che nel corso dell’intervista, l’ex opinionista del Grande Fratello vip abbia in qualche modo fatto un resoconto di quella che è stata la sua esperienza professionale e lavorativa avuta con Lele Mora. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’interno del programma intitolato Belve e condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. La conduttrice avrebbe chiesto quindi ad Antonella se nel corso della sua carriera fosse stata mai mal consigliata e con la sua solita schiettezza, Antonella Elia ha risposto di sì, facendo proprio il nome di Lele Mora.

Le accuse di Antonella nei confronti dell’agente dei vip

“Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone, cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato. Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole“. Queste le parole di Antonella che in qualche modo così ha voluto scaricare la colpa di alcune sue scelte sbagliate su Lele Mora che è stato il suo agente per diversi anni.