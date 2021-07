Loretta Goggi decide di rivelare che “Quando ho scoperto di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Loretta Goggi per essere una delle showgirl e artiste più amate e più apprezzate della televisione italiana. La sua carriera è sicuramente sotto gli occhi di tutti e nel corso di questi anni ha ottenuto grandi premi e riconoscimenti per il suo grande talento indiscusso. È stata per tanto tempo giudice della trasmissione condotta da Carlo Conti Tale e Quale Show e proprio in quest’ultimo periodo sembra aver avviato dei nuovi progetti. Insomma, Loretta Goggi non ha proprio intenzione di andare in pensione ed ha continuato a lavorare e continuerà a farlo anche prossimamente. Ma quale è stato il suo ultimo lavoro che ha annunciato proprio in questi giorni?

Loretta Goggi, la showgirl approda su Sky Cinema

Ebbene si, proprio in questi giorni il giudice di Tale e Quale Show sembra aver annunciato il nuovo progetto lavorativo al quale ha preso parte. Loretta è approdata infatti su Sky Cinema con un film diretto da Massimiliano Bruno e intitolato Ritorno al crimine. Sembra che nel cast ci siano anche altri artisti di un certo calibro come Alessandro Gassman, Carlo Buccirosso, Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. In questi giorni c’è stata la presentazione del film e sembra che in questa occasione, la Goggi abbia voluto rilasciare un’intervista svelando anche qualche retroscena sul suo passato.

Il retroscena sull’inizio della sua carriera

“Ai tempi del mio esordio Raffaella Carrà era il simbolo del sex appeal. Io avevo vent’anni e in Rai ci si chiedeva come si potesse far fare Canzonissima a una patata lessa come me. Volevo essere la Monica Vitti della tv”. Sono state queste le parole dichiarate da Loretta Goggi nel corso dell’intervista rilasciata proprio in questi giorni al quotidiano Il Corriere della Sera, ricordando anche Raffaella Carrà che come tutti sappiamo, purtroppo è venuta a mancare lo scorso 5 luglio.

Le difficoltà incontrare nella sua carriera e l’esperienza al Festival di Sanremo

Loretta Goggi è riuscita in tutti questi anni a conquistare l’amore del suo pubblico, anche se in realtà per far emergere le sue qualità, ma soprattutto il suo talento ha dovuto lottare parecchio. È stata la stessa a raccontare questi anni le difficoltà che ha incontrato, purtroppo nel corso della sua carriera. “Non sempre è stato semplice far capire le mie battaglie. Quando con le imitazioni ho scoperto che sapevo far ridere è stata una vittoria, ma avere credibilità è stato faticoso”. Ed ancora però, nel corso di questa intervista, Loretta Goggi ha anche voluto ricordare un’esperienza che ha fatto nel 1986 al Festival di Sanremo. La sua partecipazione alla manifestazione canora più importante Italia come conduttrice, all’epoca pare che diede vita ad una polemica. “Si diceva che una donna non poteva avere in mano una cosa del genere, non lo accettavo”. Queste le parole dichiarate proprio da Loretta, che è stata la prima presentatrice femminile del Festival di Sanremo.