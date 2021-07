Simona Ventura una furia per difendere il figlio di Barbara D’Urso “Si chiama …”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura sta per lanciarsi, per il secondo anno consecutivo, nella stagione di “Discovering Simo“, su Discovery + e in chiaro su Real Time dal 24 luglio.

Ciò che sta facendo molto discutere non è questa nuova stagione per la Ventura che piace molto e convince in ogni sua trasmissione e che in questa ha tre ruoli: autrice, conduttrice e produttrice ma la società di produzione a cui si è affidata, la Additive Ideas il cui fondatore è Emanuele Berardi, uno dei due figli di Barbara D’Urso.

La presenza del figlio di Barbara D’Urso scatena le polemiche

La presenza nella casa di produzione del figlio di Barbara D’Urso ha scatenato mille polemiche perché tutti hanno parlato dei soliti “figli di” che riescono a lavorare mentre per chi non può vantare genitori famosi l’unica possibilità è quella di restare a casa.

La reazione e la risposta di Simona Ventura

Dopo il polverane che si é alzato appena si è saputo il nome famoso del fondatore della casa di produzione, Simona Ventura ha deciso su intervenire sui social e ha scritto così: “E finalmente: ci siamo!! Sabato 24 alle 15:40 su @realtimetvit parte la seconda stagione prodotta da #SIVE di #DiscoveringSimo

Ne siamo davvero orgogliosi, poiché è stato difficile riuscire a girare ogni cosa a causa #covid_19”

Per la parte esecutiva mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi, la società di Additive Ideas. Tra i soci c’è anche il figlio di Barbara D’Urso, un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti ‘figli di’, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama MERITOCRAZIA e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare!”.

Ciò che ha stupito anche è che i rapporti tra Simona Ventura e Barbara D’Urso non sono mai stati buoni e dunque ha colpito la scelta della Ventura di affidarsi proprio al figlio della D’Urso.

Simona Ventura sta per iniziare anche un nuovo programma accanto a Paola Perego “Citofonare Rai 2”.

Lei due donne hanno dichiarato, scherzando: “Voi citofonate, se ci piacete vi facciamo entrare, altrimenti vi corchiamo di botte.”

Paola Perego ha detto della Ventura: “Vulcanica, sincera, disattenta. L’amica di tutti, lei è Super Simo.” Mentre Simona Ventura della Perego: “È riflessiva, protettiva, attenta” e sul nuovo programma hanno dichiarato: “Tutti scommettono che ci accapiglieremo…!”