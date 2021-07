Albano Carrisi, senza freni su Romina Power “Lei ha scelto di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi è uno dei cantanti più amati della musica italiana praticamente da sempre. E’ un artista che ha contribuito a scrivere la storia della musica del nostro paese e per gran parte del tempo lo ha fatto insieme all’ex moglie Romina Power. I due sono stati legati per moltissimi anni non soltanto come artisti ma anche nel privato, essendo stati marito e moglie per diversi anni. Insieme hanno anche costruito una bellissima famiglia, mettendo al mondo quattro figli. Poi purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto ed i due si sono lasciati e si sono anche fatti la guerra per molti anni, non soltanto nel privato ma anche in pubblico ed in tribunale.

Albano e Romina, i fan sperano ancora che possano tornare insieme

Per la gioia dei loro fan che hanno sempre sperato che i due potessero tornare insieme, poi Al Bano e Romina sono tornati a collaborare artisticamente ed hanno iniziato nuovamente ad esibirsi sui più importanti palchi non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Questo ha riacceso le speranze di tutti i fan della coppia più amata di sempre, i quali speravano quindi che i due potessero tornare insieme anche nella vita privata. In realtà però Albano in questi anni è stato al fianco di Loredana Lecciso e sembra essere molto innamorato della sua compagna, dalla quale ha avuto altri due figli ovvero Jasmine e Bido.

Il cantante di Cellino chiarisce in che rapporti è con Romina

Lo scorso anno il cantante di Cellino San Marco, stanco di queste chiacchiere sul rapporto che lo lega alla sua ex moglie, pare che abbia voluto rompere il silenzio e fare un po’ di chiarezza. Al Bano avrebbe infatti sottolineato il fatto che con l’ex moglie ormai al giorno d’oggi, c’è soltanto un rapporto professionale e che invece il suo cuore è decisamente di Loredana Lecciso. Queste parole sono state poi ripetute da Albano nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi, in occasione proprio del ventunesimo anniversario di fidanzamento con la sua compagna. In questi anni tra Albano e Loredana ci sono stati dei momenti di crisi, ma che poi sono riusciti a superarli senza alcun tipo di problema particolare. “I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio”. Queste infatti le parole dichiarate da Albano, nel corso di un’intervista.

La dichiarazione d’amore alla compagna Loredana

Ed ancora parlando della sua compagna il cantante di Cellino avrebbe ancora aggiunto “Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo”. Parlando di Romina invece, sembrerebbe che Albano abbia ancora una volta detto il suo punto di vista facendo ben intendere che nel lontano 1996 è stata proprio la Power a prendere la sua decisione. “Nel 1996 ha scelto la sua vita. Abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”.