Alessandro Cecchi Paone senza mezzi termini su Barbara Palombelli “Chi la segue da poco …”

Alessandro Cecchi Paone famoso giornalista e spesso opinionista nella varie trasmissioni televisive, cura una rubrica sul settimanale Nuovo tv che si chiama La posta dove telespettatrici e telespettatori gli rivolgono domande su trasmissioni televisive e su personaggi pubblici. Cecchi Paone, sempre in modo molto schietto e sincero risponde e dà la sua idea anche condizionata da ciò che lui sa del mondo della televisione vista la sua autorevole voce.

Una telespettatrice chiede ad Alessandro Cecchi Paone una opinione su Forum

Recentemente una telespettatrice ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone una sua opinione sulla trasmissione Forum condotta dalla giornalista Barbara Palombelli prima però esprimendo la suo opinione che è la seguente: “Mi sembra un programma di intrattenimento con momenti anche boccacceschi ben tollerati dalla conduttrice”.

E poi ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone cosa invece ne pensasse lui.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha immediatamente risposto alla sua lettrice e telespettatrice di Forum così: “Si vede che lei segue Forum da poco tempo! Mi rivolge una domanda legittima, ma… vecchia di decenni”.

E poi ha spiegato: “Le sentenze sono valide come casi di scuola e Barbara Palombelli è brava a limitare gli eccessi”.

Anche Barbara Palombelli tempo fa aveva voluto chiarire come si organizzasse Forum e aveva detto così: “A VOLTE VENGONO IN STUDIO I DIRETTI INTERESSATI. ALTRIMENTI NOI FACCIAMO INTERPRETARE LE PARTI IN CAUSA DA CHI È STATO COINVOLTO REALMENTE IN VICENDE SIMILI.”

E poi, sottolineando quanto fosse difficile organizzare tutta la macchina di Forum aveva anche aggiunto: “SI FA UN CASTING, PERCHÉ LE PERSONE DEVONO SAPER RAPPRESENTARE IN MODO CREDIBILE LE RAGIONI DEI CONTENDENTI. I NOSTRI PROTAGONISTI NON RECITANO, INTERPRETANO RAGIONI E RUOLI CHE HANNO GIÀ SOSTENUTO NELLA LORO VITA REALE.”

Barbara Palombelli ha poi parlato della sua vita privata e dei suoi figli adottati e ha detto:

“Fin dalla nascita hanno dovuto sopravvivere alle loro situazioni familiari. Ora sono grandi e hanno preso la loro strada, anche la più piccola non vive più con noi. Ho cercato di allevare tutti in piena autonomia. E sono orgogliosa di loro!”.

A proposito della figlia Serena e della sua partecipazione nella casa del grande fratello vip ha detto: “E’ stato molto difficile convincere Francesco. Lei me lo chiedeva da 10 anni. Ci ha aiutato anche il parere dello psicologo che l’ha sempre seguita. Alla fine è stata un’esperienza importante che l’ha aiutata a consolidare la sua autostima!”.