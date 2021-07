Clio Make up, Clio perde 20 Kg e rivela “Sono riuscita a trovare una dieta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Clio Zammatteo meglio conosciuta come ClioMakeUp per essere proprio una delle più celebri artisti del make-up, la quale ormai da tanti anni è divenuta popolare soprattutto sui social network. In realtà la sua fama è arrivata diversi anni fa, grazie a YouTube dove prima era solita pubblicare alcuni video di make-up o meglio del tutorial impegnando alcuni trucchetti per poter realizzare dei make-up davvero sorprendenti. Poi via via è diventata sempre più un noto personaggio ed è approdata anche in televisione dove ha condotto un programma tutto suo, basato sempre sul make-up.

Clio Makeup, la nota blogger è dimagrita parecchio

Clio Make up In questi mesi sembrerebbe che la nota blogger sia dimagrita ed in molti le hanno chiesto se dietro questo dimagrimento eccessivo ci siano dei problemi legati alla sua salute. In realtà sembrerebbe di no, ma semplicemente Clio avendo raggiunto un peso per lei eccessivo, avrebbe deciso di correre subito ai ripari e fare una dieta. I risultati da lei ottenuti sono stati davvero sorprendenti e così Clio ha voluto raccontare questa sua esperienza. “Mi sento meglio, non perché sono più magra ma perché ho uno stile di vita diverso. Prima quando avevo qualche problema mi buttavo sul cibo, era il mio conforto“. Questo nello specifico quanto raccontato dal make up artist in un filmato dove ha raccontato di sé, a cominciare dalla sua infanzia fino ad arrivare al giorno d’oggi.

Cosa c’è dietro questo importante dimagrimento?

Clio sembra aver spiegato ciò che l’ha spinta a rivolgersi alcuni mesi fa ad una nutrizionista quando soprattutto, dopo la seconda gravidanza, era arrivata a pesare ben 90 kg. Nel filmato, la giovane donna ha voluto comunque sottolineare il fatto che per poter dimagrire non esistono di certo dei trucchi o delle formule magiche, ma semplicemente bisogna seguire uno stile di vita sano e soprattutto fare del movimento e evitare di mangiare le cosiddette schifezze.

Le parole della blogger

Clio, ad d’ogni modo ha anche raccontato di essere stata da sempre fin da piccolina piuttosto robusta, ma di aver raggiunto sicuramente un peso eccessivo dopo le gravidanze e nello specifico dopo l’ultima gravidanza. Così in questi mesi, avrebbe deciso di rivolgersi ad un nutrizionista che sicuramente le ha fatto una dieta su misura, che le ha permesso di ottenere dei risultati straordinari. “Per me body positive è nella testa, non solo nel corpo. E’ trovare una quiete che ci faccia star meglio. Oggi ho un’energia che non avevo. Ora mi accetto e non mi butto nel cibo per sentirmi soddisfatta, questo per me è body positive. Il percorso vi porterà a una pace mentale”. Questo quanto dichiarato ancora da Clio.