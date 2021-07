Samantha Togni, dal prossimo autunno condurrà un nuovo programma e dice “prima o poi …”

0 SHARES Condividi Tweet

La nota conduttrice Samantha Togni sembrerebbe che una volta archiviata la sua esperienza al programma di Rai 2 insieme a Giancarlo Magalli abbia in serbo nuovi programmi. Ebbene sì, sembrerebbe che la nota conduttrice in questi giorni abbia rilasciato un’intervista al Magazine Nuovo raccontando quelli che sono i suoi progetti futuri. Ma di cosa si tratta?

Samantha Togni, la nota conduttrice pronta per una nuova avventura

Samantha Togni è stata la conduttrice di Fatti Vostri, il programma condotto da Giancarlo Magalli, soltanto per una stagione e adesso archiviata questa esperienza sembra abbia in serbo nuovi progetti lavorativi. Samantha ha parlato proprio in questi giorni nel corso di una intervista che ha rilasciato al Magazine Nuovo. Ebbene, la nota conduttrice televisiva tra le più amate dagli italiani in questi ultimi anni, sembra che ad agosto tornerà su Raidue ma questa volta con un nuovo programma che condurrà insieme a Fabrizio Rocca. Si tratta del programma intitolato Leggerissima estate e andrà in onda esattamente tra pochi giorni. Non è però il solo progetto lavorativo che Samantha ha in mente, visto che nei prossimi mesi condurrà ancora un’altra trasmissione che andrà in onda sempre sui canali Rai.

Nuovo programma per Samantha, in onda da ottobre

Questo nuovo programma dovrebbe andare in onda esattamente in autunno ed è intitolato Cook50. Ma di cosa si tratta? “In ogni puntata ci sarà un ospite vip che, insieme a uno chef, dovrà preparare un intero pranzo in soli 50 minuti…”. Queste ancora le parole dichiarate da Samantha Togni nel corso di un’intervista rilasciata al Magazine diretto da Riccardo Signoretti. Sostanzialmente, secondo le parole di dichiarate dalla nota conduttrice, si tratterà di un programma culinario al quale prenderanno parte diversi personaggi del mondo dello spettacolo che in cucina dimostreranno di non essere poi così diversi da tutti gli altri e quindi tra i comuni mortali.

Cook50, un programma a tema cucina

“Alla fine siamo davvero tutti uguali…”, ancora quanto dichiarato da Samantha che si è detta piuttosto soddisfatta e soprattutto felice di iniziare una nuova stagione televisiva. Parlando di questo nuovo programma televisivo, basato sul tema cucina sembrerebbe che al momento non abbia avuto una collocazione ma dovrebbe comunque andare in onda il sabato mattina. Ed ancora, nel corso dell’intervista rilasciata da Samantha ad un certo punto il giornalista avrebbe chiesto alla conduttrice quale fosse il suo sogno nel cassetto. La conduttrice avrebbe quindi rivelato qual è il suo sogno, ovvero laurearsi. “Questo è un obiettivo che prima o poi vorrei raggiungere…”. La conduttrice ha fatto sapere che molto probabilmente il prossimo autunno deciderà di iscriversi alla facoltà di Scienze motorie.