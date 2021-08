Estate in diretta, l’inviato fa una terribile gaffe e Roberta Capua lo corregge, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Estate in diretta sta continuando ad avere un incredibile successo di pubblico. Roberta Capua e Gianluca Semprini piacciono molto e il pubblico li segue con tanta simpatia. I toni del programma sono prevalentemente leggeri e vacanzieri ma non mancano le parti dedicate alla cronaca. Nel complesso la trasmissione risulta molto gradevole e un po’ alla volta la coppia, che è alla conduzione, non sta facendo rimpiangere quella dell’anno scorso formata da Andrea Delogu e Marcello Masi che pure era tanto piaciuta al pubblico.

L’inviato fa una gaffe e Roberta Capua lo corregge

Ieri in trasmissione si parlava di amicizia e della possibilità che ci si possa innamorare del fidanzato/a di un amico/a.

Roberta Capua in studio ha fatto agli ospiti la seguente domanda “Vi siete mai innamorati del partner di un amico o di un’amica?” e il giornalista Poeta ha risposto: “Sempre l’erba del vicino è sempre più buona”.

In studio è calato il gelo ma Roberta Capua è andata subito in soccorso a correggere l’errore del proverbio e ha detto: “Più verde, l’erba del vicino è sempre più verde”.

Ma tutti ridevano in studio e il comico Antonio Giuliani, uno degli ospiti in studio, per scherzarci ancora di più su ha detto: “Vorrei sapere dov’è quel giardino”. Invece, dell’altro argomento di gossip e cioè l’amore ritrovato tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sempre Poeta ha dichiarato: “E’ una trovata pubblicitaria, non le credete”.

Poeta, che è un giornalista, è anche presenza fissa a Estate in diretta.

Roberta Capua e la sua emozione nel ritornare in tv

Roberta Capua, che recentemente ha rilasciato un’intervista, prima di iniziare a condurre Estate in diretta aveva dichiarato: «Sono molto emozionata, sento una grande responsabilità perché è una trasmissione di tre ore in diretta, è un titolo storico, ma cerco di essere serena. Accanto a me ho Gianluca Semprini, siamo una coppia complementare: lui giornalista con la “G” maiuscola, io più avvezza all’intrattenimento, al costume».

E poi alla domanda se per lei fosse più semplice condurre in diretta o cucinare lei ha risposto, ridendo: «Non saprei. Ma senz’altro sento la responsabilità di tenere compagnia agli italiani in questa estate particolare che è quella della ripresa. È l’estate in cui grazie ai vaccini stiamo tirando un sospiro di sollievo sperando che si possa davvero lentamente tornare alla normalità. Di certo cerchiamo di venare tutto con ottimismo e leggerezza, che è quello di cui abbiamo bisogno per raccontare un’Italia che ricomincia a vivere».